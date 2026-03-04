Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, reveló que estuvo al borde de la muerte tras complicaciones derivadas de un bypass gástrico que se realizó en 2021.

La influencer de 31 años de edad compartió en su podcast que el 5 de febrero de 2026 fue intervenida de emergencia por una hernia de Petersen, la cual le provocó una obstrucción intestinal.

Tras la cirugía, reflexionó sobre los riesgos de normalizar procedimientos estéticos y se disculpó con su audiencia por haber promovido estas prácticas en el pasado.

Gomita estuvo a punto de morir por un bypass gástrico

Tras estar al borde de la muerte, Gomita compartió en su podcast la dura experiencia que ha tenido que vivir por someterse a cirugías estéticas.

Gomita narra que comenzó con un dolor en el estómago que se fue incrementando al punto que la llevaron al hospital.

Los médicos le indicaron que tenía una obstrucción intestinal y que era necesario que le realizaran una cirugía o de lo contrario podía morir.

Las obstrucción intestinal de Gomita se presentó porque tenía una hernia de petersen, derivada de un baypass gástrico que se realizó en 2021.

La hernia de petersen se origina en el abdomen tras una cirugía gastrointestinal y puede obstruir el paso de los alimentos o impedir el flujo de sangre del intestino.

Gomita (@gomitaoficial123 / Instagram)

Gomita lamenta haber normalizado las cirugías estéticas

Araceli Ordaz narra que decidió someterse a un baypass para evitar hacerse liposucciones y desde hace 5 años no se había sometido a más cirugías estéticas.

Tras la cirugía para retirarle la hernia de petersen, Gomita reflexionó sobre la importancia de no normalizar las cirugías estéticas y el peligro que estas conllevan.

Incluso, se arrepintió de haber realizado un baypass en lugar de cuidar su alimentación y hacer ejercicio para mantener su peso.

“Muchos años cometí el error como figura pública o como influencer de normalizar las cirugías y cometí un gran error” Gomita

Gomita se disculpó con su audiencia por normalizar los procedimientos estéticas y se arrepiente de haberse realizado diversas cirugías.

Actualmente, Gomita sigue en recuperación pues sus médicos le mencionaron que solo 2 de 7 metros de su intestino estaban funcionando.