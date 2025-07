¿Qué le pasó a Gomita? Su apariencia preocupa a los fans.

Araceli Ordaz, Gomita- de 30 años de edad-, ha llamado la atención luego de mostrar cómo luce en la actualidad.

Fans se preocupan por apariencia de Gomita

En redes sociales, Gomita ha dejado a sus fanáticos preocupados por su apariencia.

Esto luego de que la exconductora de “Sabadazo” compartiera un video en Instagram en el que presume su abdomen en el espejo.

En la grabación aparece Gomita luciendo una pijama color rojo mostrando su figura actual.

Muchos seguidores de Araceli Ordaz destacaron cómo lucía, sin embargo, otros han mostrado preocupación por su estado de salud.

Los internautas que están al tanto de la carrera de Gomita señalaron que la pérdida de peso Araceli Ordaz ha sido demasiado drástica.

Incluso han especulado sobre si la influencer ha usado medicamentos para adelgazar, práctica que algunos famosos han adoptado y popularizado.

Cabe mencionar que desde antes su aparición en La Casa de los Famosos México 2024, Gomita ha llamado la atención por sus transformaciones.

La propia influencer ha sido muy honesta al hablar de las cirugías a las que se ha sometido.

Gomita (Instagram/@gomitaoficial123)

Gomita asegura que no padece fibrosis

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, Araceli Ordaz reveló la razón de su estado físico actual, descartando tener fibrosis.

“Muchas lipos y lo que quieran, per no existe fibrosis, que no se pierda la tradición de mi té mañanero”, se lee la publicación de Gomita.

Historia en Instagram de Gomita (@gomitaoficial123 / Instagram)

De esa manera, Gomita dejó en claro que se encuentra bastante bien de salud, pese a la preocupación que han externado los fans.

Algunos han interpretado la historia de gomita como una indirecta hacia Bellakath, cantante que confirmó que tiene fibrosis después de algunas cirugías.

La fibrosis postquirúrgica es la cicatrización excesiva del tejido cicatrical en la zona abdominal después de una cirugía.

Dicho tejido puede generar endurecimiento de la piel, textura irregular y afectar la apariencia del abdomen.

Su diagnóstico necesita un examen físico y ultrasonido, el tratamiento de esa afección requiere masajes, láser o hasta cirugía.

Así se logran suavizar de nuevo los tejidos afectados por la fibrosis.