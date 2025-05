Gomita terminó siendo criticada luego de que decidió compartir en sus redes sociales la manera en la que saca a pasear a sus perritos.

A través de su cuenta de Instagram, Gomita -de 30 años de edad- quiso compartir un mensaje muy positivo con todos sus seguidores sobre lo que ha aprendido todo este tiempo.

Sin embargo, Gomita no tuvo el resultado que esperaba y es que terminó siendo criticada por sacar a pasear en su perrito en carriola.

Tras su paso por La Casa de los Famosos 2024, Gomita ha sido blanco de muchas críticas y es que usuarios no le perdonan sus acciones dentro del reality.

Sin embargo, Gomita ha querido dejar toda esta situación atrás y en está ocasión decidió compartir con sus seguidores un poderoso mensaje.

Fue a través de Instagram que Gomita compartió un par de fotografías en donde se muestra disfrutando de un gran paseo, incluso se ve que se quitó los zapatos para caminar sobre el pasto.

Pero hay un detalle que usuarios no han dejado pasar y es que junto a Gomita se encuentra una carriola para perros.

“Ay no manches amo a los perros, pero eso ya es ridículo. Consíguete un novio mejor”, “Querer usar una mascota como un bebé”, “Pensé que estaba embarazada con todo ese kit de bebé”, “No mms la carriola enorme para el perrito”, “Como para que la carriola? Una llanta de esa carriola es más grande que el perro”, son algunas de las críticas que ha recibido.

Gomita no solo quiso presumir que sacó a su perro a pasear en una carriola, sino que quiso dar un mensaje positivo.

En su mensaje, Gomita reconoció que le ha dado miedo pensar sobre su futuro ya que es algo que le preocupa.

Sin embargo, ha tratado de dejar de preocuparse y tener fe en que Dios le tiene preparado algo muy bueno para su vida.

“A veces me da miedo pensar en qué pasará con mi vida, todos los días lucho en dejar de pensar en el futuro, Si Dios me permita cumplir muchos sueños o metas que tengo, profesional y personalmente, pero hoy me pregunté? si mi fe es tan grande, para que me preocupo?”

