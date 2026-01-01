Gomita -de 31 años de edad- quiere reconciliarse con Gala Montes como parte de su plan para el 2026.

Ha pasado un año de La Casa de los Famosos México 2025 y para Gomita, las rencillas con Gala Montes -de 25 años de edad- quedaron atrás.

Gomita quiere reconciliares con Gala Montes como propósito del 2026

Gala Montes y Gomita mostraron una clara enemistad en La Casa de los Famosos México 2024; la rivalidad traspasó las cámaras.

Gomita se siguió burlando de Gala Montes después del reality, mientras que la cantante ha evitado hablar de su excompañera.

Gomita (@gomitaoficial123 / Instagram)

Tras dejar atrás sus rencillas, Gomita expresó su deseo de reconciliarse con Gala Montes.

“Ay sí (se quiere reconciliar con Gala Montes) pero qué te digo. Creo que hay muchas cosas que haces por contenido, pero hay gente que se lo toma personal, pero me quedo yo con lo bueno y le mando un beso” Gomita

Gomita expresó que hubo cosas que dijo e hizo por generar contenido, pero cree que Gala Montes se lo tomó personal.

A pesar de eso, Gomita quiere iniciar el 2026 bien y desea hacer las paces con Gala Montes y hasta le mandó un beso.

Gala Montes (Instagram/@galamontes)

Gomita quiere reconciliarse con Gala Montes, pero se sigue burlando de ella

A pesar de los deseos de Gomita por reconciliarse con Gala Montes, la influencer sigue burlándose de su excompañera.

En septiembre de 2025, Gomita revivió un audio de Gala Montes y Karime Pindter donde se burlaban de su pastel de cumpleaños.

Gomita compartió un video comiendo pozole y mostrando su pastel de la bandera de México, con el audio de Gala Montes de fondo.

Como era de esperarse, Gomita recibió varias críticas donde la acusaban de no superar el pleito con Gala Montes.

“Ya suéltalo, madre santa”, “Ya pasó un año, supéralo” y “Un año y aún le duele”, fueron algunos de los comentarios para Gomita.

Hasta el momento, Gala Montes no se ha manifestado sobre la propuesta de Gomita de dejar sus rencillas atrás y reconciliarse.