Gloria Trevi recibió un importante premio en Estados Unidos, pero su aparición desató un debate en las redes sociales por un detalle que no pasó desapercibido.

Tras una larga trayectoria dentro de la industria de la música, Gloria Trevi -de 57 años de edad- fue reconocida en los premios Herencia Hispana 2025.

Por esta razón Gloria Trevi generó un debate en redes sociales tras recibir un premio en Estados Unidos

Gloria Trevi recibió el premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025 en una gala que celebró en el Warner Theater de Washington D.C, Estados Unidos.

Gloria Trevi (Instagram/@gloriatrevi)

Sin embargo, su aparición desató un debate en redes sociales por un detalle que llamó la atención y no pasó desapercibido.

Y es que usuarios de inmediato notaron que Gloria Trevi tenía una apariencia diferente, por lo que se cuestionó si se habría realizado algo en la cara.

Las criticas surgen después de que Gloria Trevi ofreció una breve entrevista en el programa “Despierta América” donde parece tener un nuevo rostro.

Usuarios han señalado que es visible que a Gloria Trevi se de dificulta gesticular cuando fue cuestionada sobre qué o quién le ayuda a seguir adelante pese a las adversidades.

Y es que aunque contestó que se mantiene en pie gracia al amor de Dios y su familia, usuarios se centraron en la nueva apariencia de Gloria Trevi.

“¡Dios mio! Que se hizo. Se parece a Ninel”, “Pobre chica, tan linda que era”, “Las cirugías no la dejan ni respirar”, “Ya se descompuso también”, destacaron algumos usuarios.

Mientras que otros cuestionaron la necesidad de algunas famosas por seguir operandose el rostro.

“Esa cara está tiesa, hay que envejecer con dignidad”, “No puede ni gesticular”, “Ay dios mío, pero cual es la obsesión por desfigurar sus rostros si nacieron hermosas”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Gloria Trevi agradecida por ser reconocida con el premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025

Cabe recordar que los premios Herencia Hispana 2025 (Hispanic Heritage Awards) son una celebración de la cultura latina en Estados Unidos.

Estos premios fueron creados por la Casa Blanca en 1988 y forman parte de la celebración anual de la comunidad latina durante los meses de septiembre y octubre.

Al recibir su premio, Gloria Trevi se mostró muy emocionada y aseguró que se trata de un gran honor ser reconocida con este galardón.

Gloria Trevi señaló que este premio le refrenda su compromiso por seguir levantando la bandera de la cultura latina.

Además de ser reconocida, Gloria Trevi cerró el espectáculo con una antología de sus grandes éxitos.

En la 38 edición de estos premios, además de Gloria Trevi fueron reconocidos figuras como:

Cheech Marin de 79 años de edad

Julissa Prado de 36 años de edad

Rauw Alejandro de 32 años de edad

Ivy Queen de 53 años de edad

Gina Torres de 56 años de edad

Los premios Herencia Hispana 2025 serán transmitidos por la televisora pública PBS el próximo 26 de septiembre.