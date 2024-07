Tiene algunas semanas que se habla sobre la presunta muerte de Sergio Andrade, pero ¿Gloria Trevi está enterada sobre el suceso?

En un encuentro que Gloria Trevi - de 56 años de edad- tuvo con la prensa, reaccionó a los supuestos sobre la muerte de Sergio Andrade.

Y es que entre si es verdad o mentira, recordemos que Gloria Trevi tiene demandado a Sergio Andrade -de 68 años de edad- por abuso sexual en Los Ángeles, de modo que la noticia sería un parteaguas sobre el tema.

Así reaccionó Gloria Trevi a la presunta muerte de Sergio Andrade

El tema de Gloria Trevi con Sergio Andrade aún no da carpetazo, pues todavía se le sigue cuestionando a la cantante sobre su exmánager y abusador.

Además de que Gloria Trevi tiene demandado a Sergio Andrade por abuso sexual.

Ahora se le suma la incógnita de que Sergio Andrade podría estar muerto, pues es información que tiene dos semanas circulando, aunque no está confirmada ni negada ni por su familia.

Por ello, en el primer encuentro que la prensa tuvo con Gloria Trevi, le cuestionaron al respecto, reaccionando de auténtica forma a alguien que le es indiferente.

Una entrevista mostrada en Al Rojo Vivo, captó el momento en que Gloria Trevi estando abierta a cuestionamientos en el Aeropuerto de Monterrey, se quedó muda cuando escuchó sobre Sergio Andrade.

Pese a que la cantante habló sobre varios temas que la prensa le cuestionaba, sobre Sergio Andrade se negó a siquiera pronunciar una palabra, aunque con su reacción todo fue claro.

Según la propia interpretación de la conductora del programa de Telemundo, la reacción de Gloria Trevi a la supuesta muerte de Sergio Andrade fue de “entre no sé y no me importa”.

Gloria Trevi demandó a Sergio Andrade porque ya no quiere ser vista como acusada, sino víctima

Gloria Trevi reaccionó a la presunta muerte de Sergio Andrade y es que tiene demandado al mánager por abuso sexual, pues analistas ven que quiere dejar de ser vista como acusada.

En Los Ángeles fue donde Gloria Trevi levantó una contrademanda por corrupción de menores que le volvieron a interponer a ella y a Sergio Andrade; ahora ella lo acusa de abuso sexual.

Sin embargo, en esta ocasión Gloria Trevi decidió no callar más y acusó a Sergio Andrade, respondiendo a si antes no lo hizo fue por proteger a su familia.

Hasta ahora se desconoce en qué proceso de la contra demanda se encuentra el caso de Gloria Trevi contra Sergio Andrade.