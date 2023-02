Gloria Aura reveló que Juan Carlos Casasola la agredió en la obra Cats; esto es todo lo que sabemos del caso de violencia laboral.

La actriz Gloria Aura, de 37 años de edad, dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que mientras trabajó en Cast, sufrió bullying por parte de Juan Carlos Casasola.

Incluso en una escena, Juan Carlos Casasola -de 55 años de edad- le dio una patada.

Juan Carlos Casasola ya dio una versión de lo ocurrido y asegura que fue un accidente, pero revictimiza a Gloria Aura con sus declaraciones.

Mobbing es un término utilizado para llamar el acoso laboral, situación que Gloria Aura denunció en un programa de Imagen Tv.

Juan Carlos Casasola fue cuestionado sobre lo ocurrido con Gloria Aura y mencionó que no entendía porqué sacaba el tema a 10 años de haber ocurrido.

“Esto sucedió en 2013, me parece muy chistoso que ahora las mujeres les está dando por sacar traumas que les pasaron hace 20 años (...) Ella no tomó en serio el proyecto, casi no ensayaba, casi no se presentaba y llegó el día del estreno y le tocó ser la titular del personaje”

Juan Carlos Casasola