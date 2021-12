Durante entrevista en la alfombra de ‘Sueños en Brodway’ Juan Carlos Casasola estalla contra reguetoneros: “J Balvin y toda esa bola de mugrosos”.

Durante una entrevista para el programa ‘Sale El Sol’ el comediante Juan Carlos Casasola se solidarizó con Aleks Syntek.

Y es que Juan Carlos Casasola aseguró que la música de reguetón y sus intérpretes son ‘una basura’, comentario por el cual Aleks Syntec fue duramente criticado.

“J Balvin y toda esa bola de mugrosos pueden meter su mugre basura al escusado y jalarle durísimo. Yo te apoyo mi queridísimo Aleks Syntek” Juan Carlos Casasola

Juan Carlos Casasola (Captura de pantalla)

Juan Carlos Casasola llama “basura” a los fans del reguetón

En esta misma línea el comediante de ‘Guerra de Chistes’, Juan Carlos Casasola, afirmó que los cantantes de reguetón y sus fans también son una ‘basura’ por agredir a quienes opinan diferente.

“Todos los reguetoneros son una basura, y a él se lo comieron a pedazos, son una basura, tírenlos todos a la basura y jálenle. Y todavía peor los que lo oyen.” Juan Carlos Casasola

Su opinión sobre el género musical se dio debido a que Juan Carlos Casasola fue cuestionado por las polémicas y críticas que recibe su trabajo en redes sociales.

Pues cabe mencionar en muchas ocasiones los comediantes, incluyéndolo, son criticados por tomar temas delicados para sus espectáculos.

Sin embargo, Juan Carlos Casasola aseguró la comedia no va a cambiar pese a las críticas que reciben los chistes en redes sociales.

Y es que de acuerdo con Juan Carlos Casasola los chistes no son personales, y cambiarlos debido a que las personas no los entienden no es probable.

“Pensar en cambiar la historia de la comedia porque a alguien le molesta o porque está la famosa generación de cristal, o porque alguien se ofende, no lo vamos a hacer.” Juan Carlos Casasola

Pues a pesar de que son criticados los comediantes siguen haciendo su trabajo y quienes disfruten del humor asisten a verlos.

“Nosotros tenemos nuestro show, no vamos y nos metemos a algún lugar donde no nos inviten. Y la gente que va a verlo sabe perfectamente lo que vamos a decir.” Juan Carlos Casasola

En este mismo sentido, Juan Carlos Casasola criticó que el cantante mexicano hubiera sido criticado por expresar su gusto musical.

¿Gustavo Adolfo Infante apoya a Juan Carlos Casasola?

Durante el programa matutino Sale el Sol Gustavo Adolfo Infante apoyó la opinión de Juan Carlos Casasola sobre el reguetón.

Y es que el periodista señaló que el reguetón a pesar de ser un género ampliamente escuchado este no cuenta con teoría musical.

“Si analizas desde el punto de vista musical, letra y contenido, el reguetón no pasa ningún examen, pero si a la gente le gusta qué.” Gustavo Adolfo Infante

Asimismo el periodista señaló la comedia de Juan Carlos Casasola sí cambió, pues tuvo que medir los comentarios que hacía en televisión abierta.