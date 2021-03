Gloria Aura explota contra los reporteros que la buscan para hablar su hermana Nath Campos

Tras la detención de Rix, Gloria Aura reveló que está siendo acosada por los reporteros que quieren conocer el caso de su hermana Nath Campos.

El pasado 25 de febrero se informó la detención de Rix por "su probable participación en el delito de tentativa de violación equiparado agravado".

Tras su detención, la familia de Nath Campos habría sido acosada por lo reporteros que buscan tener más información sobre el caso. Así lo dio a conocer Gloria Aura quien aseguró que está siendo asediada por los medios de comunicación.

Gloria Aura acusa de acoso por parte de los reporteros que buscan información de su hermana Nath Campos

Gloria Aura utilizó sus Instagram Stories pera denunciar el acoso que le han hecho algunos reporteros que sólo buscan tener información sobre el caso de su hermana Nath Campos.

En los videos que fueron recuperados por el programa ‘De Primera Mano’, la actriz confesó que tras la detención de Rix muchos medios la empezaron a llamar para conocer su opinión.

“Me empezaron a llamar de muchos números desconocidos, caí las primeras dos veces, porque no tenía la información de que ya habían detenido a este chavo, entonces no sabía que había una noticia álgida y que por eso me estaban buscando” Gloria Aura

Gloria Aura arremetió contra los reporteros y confesó que durante sus años de trayectoria siempre ha tenido muy buena relación con los medios por lo que le sorprende la actitud que han tomado en estos momentos.

“Mi relación con los medios de comunicación siempre ha sido súper linda, llevo más de veinte años en el medio y siempre ha sido súper respetuoso, las entrevistas siempre son padrísimas, o sea, nunca he tenido malos ratos ni rollos con los medios” Gloria Aura

De acuerdo con la famosa ella siempre se ha mostrado abierta con los reporteros explicando que en estos momentos no puede hablar sobre el caso de su hermana Nath Campos.

“Me siento con la libertad de decirles: ‘Oigan no voy a dar declaraciones de lo de mi hermana, por eso y por esto’, les explico con toda la amabilidad del mundo” Gloria Aura

Visiblemente molesta, Gloria Aura destacó que algunos medios la han grabado sin su autorización y ocupan fragmentos de sus declaraciones para armas sus notas.

“De repente, me doy cuenta de que desde que contesto la llamada, me están grabando y que absolutamente todo lo que les digo lo están usando en una entrevista y eso me parte el corazón” Gloria Aura

Por último la actriz puntualizó que es una lástima que los reporteros tengan ese comportamiento tan invasivo solo por conseguir una nota sobre su hermana Nath Campos.