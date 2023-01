La actriz Gloria Aura revela que Juan Carlos Casasola la golpeó y le hacía bullying, mientras trabajaron juntos en una obra de teatro.

Gloria Aura es cantante y compositora, hija de la actriz Gloria Mayo y el compositor chileno Kiko Campos.

Su trayectoria se ha dividido entre el canto y la actuación, pues ha participado en melodramas como:

Además, ha participado en diversas obras de teatro y fue en la puesta en escena de Cats donde trabajó con Juan Carlos Casasola.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Gloria Aura -de 37 años de edad- reveló que fue agredida física y psicológicamente por Juan Carlos Casasola, de 55 años de edad.

Gloria Aura acudió al programa ‘El minutos que cambió mi destino’ del conductor Gustavo Adolfo Infante, de 57 años de edad, y contó su historia de terror junto al exconductor de ‘Guerra de Chistes’.

El conductor cuestionó a Gloria Aura si era cierto que había sufrido bullying en manos del actor Manuel Landenta, a lo que ella contestó que no.

Pero, quien sí la había agredido fue el actor y comediante Juan Carlos Casasola, al punto que le dio un patada.

Gloria Aura narra que Juan Carlos Casasola le decía indirectas infantiles y agresiones verbales.

La actriz cuenta que un día se encontraban haciendo un trazo en el escenario y él pasó por detrás de ella, luego le dio una patada.

“Él quería pasar y yo no lo dejé pasar porque normalmente el trazo que él quería hacer no era el normal, el paso escénico era pasar por otro lugar y yo como casi no daba funciones con él porque trataban de juntarnos porque este hombre no me tragaba, ese día como yo no me moví me metió una patada”

Gloria Aura