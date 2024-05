Germán Bricio, el nuevo novio de Ingrid Coronado, habría terminado su relación con Claudia Lizaldi con la más grande mentira.

El nuevo noviazgo de Ingrid Coronado -de 49 años de edad- ha causado indignación en redes sociales, pues hace unos meses Germán Bricio era pareja de Cláudia Lizaldi.

Ingrid Coronado fue señalada de ser la tercera en discordia en la relación de Claudia Lizaldi - de 45 años de edad- pero la nueva conductora de Sale el Sol se defendió.

Claudia Lizaldi revela cómo fue su ruptura con el ahora novio de Ingrid Coronado

Ingrid Coronado estuvo en una conferencia de prensa y compartió que ella comenzó a salir con Germán Bricio, de 56 años de edad, cuando este ya había terminado con Claudia Lizaldi.

Según contó Ingrid Coronado, conocido al escritor cuando lo entrevistó para su programa de radio.

Meses después, Verónica del Castillo le habló para mencionarle que quería presentarle un amigo y este era Germán Bricio.

Ingrid Coronado defiende que comenzó su relación con Germán Bricio, meses después de que había terminado con Claudia Lizaldi.

Claudia Lizaldi y Germán Bricio. (@claudializaldi)

Antes estas declaraciones, Claudia Lizaldi habló sobre el tema en el programa de Flor Rubio, de 52 años de edad.

Para Claudia Lizaldi, Ingrid Coronado no hizo lo correcto al exponer los mensajes que le envió para desmentir que haya salido con su ex mientras seguían juntos.

“Me dijeron que leyó los mensajes, me parece en ese sentido que eso es cruzar una línea, yo no enseñaría los mensajes previos, mucho menos diciendo qué y cuándo, porque me parece demasiado, pero eso lo voy a dejar de lado” Claudia Lizaldi

Claudia Lizaldi terminó con Germán Bricio cuando aún seguía enamorada y reveló que ella se percató de la química entre su ex e Ingrid Coronado.

La conductora de MasterChef Celebrity 2024 contó que su intuición le decía que a Ingrid Coronado le gustaba Germán Bricio y que terminarían siendo novios.

“Yo digo que ‘ojo de loca no se equivoca’ porque cuando termino con Germán yo le dije ‘vas a terminar andando con Ingrid, ¿verdad?’, recién terminando en octubre, yo se lo dije porque cuando él empezó a ir a entrevistas con Ingrid yo le dije ‘se me hace que le gustas’ y él dijo ‘ay cómo crees’” Claudia Lizaldi

Ingrid Coronado junto a su novio (@ingridcoronadomx / Instagram)

Germán Bricio terminó a Claudia Lizaldi con el peor de los pretextos

Para Claudia Lizaldi: “ojo de loca nunca se equivoca” y cuando terminó con German Bricio, ella le expresó que iba a ser pareja de Ingrid Coronado.

Y la deducción resultó ser cierta, pues Ingrid Coronado ya presumió su nueva relación con Germán Bricio.

Claudia Lizaldi y German Bricio terminaron su relación en octubre.

“‘¿Seguro que no es por esto?’ y él dijo ‘¿cómo crees?’ (...) ellos tenían contacto desde junio porque ella le escribe a él para invitarlo al radio, lo invita otra vez al radio y así, ellos ya tenían contacto” Claudia Lizaldi

Ingrid Coronado tenía contacto con Germán Bricio desde junio, porque lo invitó en dos ocasiones a su programa.

“Yo sentía que había química entre ellos y no me equivoqué, yo percibí la química cuando ella lo entrevistó a él”. Claudia Lizaldi

Germán Bricio terminó a Claudia Lizaldi con el pretexto de que no quería “una novia con hijos” y que se iba vivir a Madrid.

Ingrid Coronado (@ingridcoronadomx / Instagram )

Claudia Lizaldi se enteró de la relación de su ex e Ingrid Coronado a través de los medios y tuvo una conversación con la conductora.

“Me dijeron ‘ay ya no andas con tu novio’ y yo ‘no porque él está en Madrid viviendo, no quería una novia con hijos’, y ya en la tarde que me dicen ‘ya viste esto’ y empiezo a ver y sí pues sí” Claudia Lizaldi

Ingrid Coronado le envió capturas de pantalla de cuando inició a hablar con Germán Bricio y Claudia Lizaldi le cree o eso quiere pensar.

Al final, Claudia Lizaldi se molestó con Ingrid Coronado por mostrar la conversación que tuvo con ella a los medios.

“Yo sí les creo porque me conviene creerles, no me conviene tenerle mala onda a un hombre con el que solo le tengo gratitud. Sí es cierto que ellos no tenían nada qué ver cuando él y yo éramos novios que yo sepa (…) yo le escribí a ella, que no me parece muy agradable que haya enseñado los mensajes, que entiendo que fue para defenderse” Claudia Lizaldi

También le reclamó a German Bricio que haya involucrado a sus hijos en este escándalo, pues el escritor aseguró que Claudia Lizaldi le había pedido a sus hijos que lo llamaran papá y fue mentira.