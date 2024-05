Claudia Lizaldi -de 45 años de edad- habla sobre la relación de Germán Bricio e Ingrid Coronado ¿Le fueron infiel? Esto contó la conductora.

Según rumores, Claudia Lizaldi era novia del escritor Germán Bricio -de 56 años de edad- quien solía trabajar con Ingrid Coronado y lo invitaba a su programa de radio.

Sería en esta relación laboral donde surgió el amor entre Ingrid Coronado -de 49 años de edad- y Germán Bricio.

Claudia Lizaldi revela si Ingrid Coronado fue la tercera en discordia en su noviazgo con Germán Bricio

Germán Bricio y Claudia Lizaldi fueron pareja en 2023, por lo que muchos comenzaron a especular sobre una infidelidad por parte del escritor con Ingrid Coronado.

Claudia Lizaldi fue invitada a Venga la Alegría y la conductora fue cuestionada sobre la relación de Ingrid Coronado y Germán Bricio.

La también actriz confirmó que sabía que Germán Bricio tenía otro interés amoroso mientras seguían siendo pareja, pero ya no existía una conexión entre ellos.

Claudia Lizaldi y Germán Bricio. (@claudializaldi)

Pedro Prieto -de 37 años de edad- fue quien preguntó directamente a Claudia Lizaldi si la tercera en discordia en su relación había sido “una ex integrante de Garibaldi”, refiriéndose a Ingrid Coronado.

Claudia Lizaldi mencionó que prefería no responder: “Yo no quiero contestar, porque lo que yo conteste me voy a ver mal y no me quiero poner en situaciones incómodas”.

Sin embargo, Claudia Lizaldi dio a entender que Ingrid Coronado sí fue la mujer por la que terminó su relación con Germán Bricio: “Ojo de loca nunca se equivoca”, dijo la conductora.

Ingrid Coronado (@ingridcoronadomx / Instagram )

“Ojo de loca nunca se equivoca”, Claudia Lizaldi da a entender que Ingrid Coronado se metió en su relación

Tras su divorcio con Fernando del Solar, Ingrid Coronado ha sido duramente atacada y de nueva cuenta está en el ‘ojo del huracán’.

Claudia Lizaldi fue contundente al dar a entender que Ingrid Coronado fue la responsable de su ruptura con Germán Bricio, pues habría empezado a salir cuando el escritor era novio de la conductora de MasterChef Celebrity 2024.

Ingrid Coronado presume a su nuevo novio (Especial)

“Pero ojo, agua que no has de beber, déjala correr; si algo no lo vas a consumir... yo no como carne, soy vegetariana, si ese no es mi plato, que se lo coma alguien más; ya no era mi plato” Claudia Lizaldi

A pesar de todo, Claudia Lizaldi les desea lo mejor a Ingrid Coronado y Germán Bricio.