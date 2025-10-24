El jueves 23 de octubre se realizan los Premios Eliot 2025 que reconoce a los ganadores como mejores creadores de contenido del año.
A continuación, te mostramos la lista de ganadores de los Premios Eliot 2025 por categorías.
Ganadores Premios Eliot 2025: Storyteller
Conoce al ganador de Storyteller de los Premios Eliot 2025:
- Mariano Razo, de 26 años de edad
- Beth Cast, de 25 años de edad
- Ricky Limón, de 26 años de edad
- Gonzok, de 29 años de edad
- Team Karmas
Ganadores Premios Eliot 2025: How to
Conoce al ganador de How To de los Premios Eliot 2025:
- RoRo, de 22 años de edad
- Fer Jalil, de 23 años de edad
- Lilly Belloncle
- Los de Ñam!
- Chef en proceso, de 21 años de edad
Ganadores Premios Eliot 2025: Revelación del año
Conoce al ganador de Revelación del año de los Premios Eliot 2025:
- Carlos Belcast, de 26 años de edad
- Las Alucines
- Javetas
- Diosdado Juárez, de 25 años de edad
- La CQ
Ganadores Premios Eliot 2025: Comedia
Conoce al ganador de Comedia de los Premios Eliot 2025:
- José Ramones
- Wilson Alcaraz, de 23 años de edad
- Dani Valle, de 34 años de edad
- Liza Báez, de 23 años de edad
- Stephany Leal, de 23 años de edad
Ganadores Premios Eliot 2025: Best Engager
Conoce al ganador de Best Engager de los Premios Eliot 2025:
- Nicole Agnesi, de 21 años de edad
- Lily García, de 26 años de edad
- Skabeche, de 31 años de edad
- Mujer de Buena Pasta, de 23 años de edad
- Lara Campos, de 13 años de edad
Ganadores Premios Eliot 2025: Next Gen Award
Conoce al ganador de Next Gen Award de los Premios Eliot 2025:
- Soy Leo Show
- Celeste Aventurera
- Diki Duki Dariel
- Renata Puente
- Santi oficial
Ganadores Premios Eliot 2025: Beat 4 like
Conoce al ganador de Beat 4 Like de los Premios Eliot 2025:
- Los Picus
- Bolela
- Cachirula, de 24 años de edad
- Sandro Malandro
- Sangre x Sangre
Ganadores Premios Eliot 2025: Better You
Conoce al ganador de Better You de los Premios Eliot 2025:
- Vale de la Torre, de 29 años de edad
- Julián Alborná
- Tammy Parra, de 23 años de edad
- David Cohen
- Emilio Astún, de 28 años de edad
Ganadores Premios Eliot 2025: Líder Digital del Año
Conoce al ganador de Líder Digital del Año de los Premios Eliot 2025:
- Alana Flores, de 24 años de edad
- Alexis Omman, de 26 años de edad
- Doris Jocelyn, de 29 años de edad
- Robegrill, de 23 años de edad
- Mikecrack