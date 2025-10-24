El jueves 23 de octubre se realizan los Premios Eliot 2025 que reconoce a los ganadores como mejores creadores de contenido del año.

A continuación, te mostramos la lista de ganadores de los Premios Eliot 2025 por categorías.

Ganadores Premios Eliot 2025: Storyteller

Conoce al ganador de Storyteller de los Premios Eliot 2025:

  • Mariano Razo, de 26 años de edad
  • Beth Cast, de 25 años de edad
  • Ricky Limón, de 26 años de edad
  • Gonzok, de 29 años de edad
  • Team Karmas

Ganadores Premios Eliot 2025: How to

Conoce al ganador de How To de los Premios Eliot 2025:

  • RoRo, de 22 años de edad
  • Fer Jalil, de 23 años de edad
  • Lilly Belloncle
  • Los de Ñam!
  • Chef en proceso, de 21 años de edad

Ganadores Premios Eliot 2025: Revelación del año

Conoce al ganador de Revelación del año de los Premios Eliot 2025:

  • Carlos Belcast, de 26 años de edad
  • Las Alucines
  • Javetas
  • Diosdado Juárez, de 25 años de edad
  • La CQ

Ganadores Premios Eliot 2025: Comedia

Conoce al ganador de Comedia de los Premios Eliot 2025:

  • José Ramones
  • Wilson Alcaraz, de 23 años de edad
  • Dani Valle, de 34 años de edad
  • Liza Báez, de 23 años de edad
  • Stephany Leal, de 23 años de edad

Ganadores Premios Eliot 2025: Best Engager

Conoce al ganador de Best Engager de los Premios Eliot 2025:

  • Nicole Agnesi, de 21 años de edad
  • Lily García, de 26 años de edad
  • Skabeche, de 31 años de edad
  • Mujer de Buena Pasta, de 23 años de edad
  • Lara Campos, de 13 años de edad

Ganadores Premios Eliot 2025: Next Gen Award

Conoce al ganador de Next Gen Award de los Premios Eliot 2025:

  • Soy Leo Show
  • Celeste Aventurera
  • Diki Duki Dariel
  • Renata Puente
  • Santi oficial

Ganadores Premios Eliot 2025: Beat 4 like

Conoce al ganador de Beat 4 Like de los Premios Eliot 2025:

  • Los Picus
  • Bolela
  • Cachirula, de 24 años de edad
  • Sandro Malandro
  • Sangre x Sangre

Ganadores Premios Eliot 2025: Better You

Conoce al ganador de Better You de los Premios Eliot 2025:

  • Vale de la Torre, de 29 años de edad
  • Julián Alborná
  • Tammy Parra, de 23 años de edad
  • David Cohen
  • Emilio Astún, de 28 años de edad

Ganadores Premios Eliot 2025: Líder Digital del Año

Conoce al ganador de Líder Digital del Año de los Premios Eliot 2025:

  • Alana Flores, de 24 años de edad
  • Alexis Omman, de 26 años de edad
  • Doris Jocelyn, de 29 años de edad
  • Robegrill, de 23 años de edad
  • Mikecrack