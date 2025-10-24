El jueves 23 de octubre se realizan los Premios Eliot 2025 que reconoce a los ganadores como mejores creadores de contenido del año.

A continuación, te mostramos la lista de ganadores de los Premios Eliot 2025 por categorías.

Ganadores Premios Eliot 2025: Storyteller

Conoce al ganador de Storyteller de los Premios Eliot 2025:

Mariano Razo, de 26 años de edad

Beth Cast, de 25 años de edad

Ricky Limón, de 26 años de edad

Gonzok, de 29 años de edad

Team Karmas

Ganadores Premios Eliot 2025: How to

Conoce al ganador de How To de los Premios Eliot 2025:

RoRo, de 22 años de edad

Fer Jalil, de 23 años de edad

Lilly Belloncle

Los de Ñam!

Chef en proceso, de 21 años de edad

Ganadores Premios Eliot 2025: Revelación del año

Conoce al ganador de Revelación del año de los Premios Eliot 2025:

Carlos Belcast, de 26 años de edad

Las Alucines

Javetas

Diosdado Juárez, de 25 años de edad

La CQ

Ganadores Premios Eliot 2025: Comedia

Conoce al ganador de Comedia de los Premios Eliot 2025:

José Ramones

Wilson Alcaraz, de 23 años de edad

Dani Valle, de 34 años de edad

Liza Báez, de 23 años de edad

Stephany Leal, de 23 años de edad

Ganadores Premios Eliot 2025: Best Engager

Conoce al ganador de Best Engager de los Premios Eliot 2025:

Nicole Agnesi, de 21 años de edad

Lily García, de 26 años de edad

Skabeche, de 31 años de edad

Mujer de Buena Pasta, de 23 años de edad

Lara Campos, de 13 años de edad

Ganadores Premios Eliot 2025: Next Gen Award

Conoce al ganador de Next Gen Award de los Premios Eliot 2025:

Soy Leo Show

Celeste Aventurera

Diki Duki Dariel

Renata Puente

Santi oficial

Ganadores Premios Eliot 2025: Beat 4 like

Conoce al ganador de Beat 4 Like de los Premios Eliot 2025:

Los Picus

Bolela

Cachirula, de 24 años de edad

Sandro Malandro

Sangre x Sangre

Ganadores Premios Eliot 2025: Better You

Conoce al ganador de Better You de los Premios Eliot 2025:

Vale de la Torre, de 29 años de edad

Julián Alborná

Tammy Parra, de 23 años de edad

David Cohen

Emilio Astún, de 28 años de edad

Ganadores Premios Eliot 2025: Líder Digital del Año

Conoce al ganador de Líder Digital del Año de los Premios Eliot 2025: