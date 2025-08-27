Por primera vez, Galilea Montijo -de 52 años de edad- revela la razón por la que tuvo que cerrar LatinGal Boutique.

Galilea Montijo confesó que se puso a llorar al ver que su sueño no había funcionado como ella se había imaginado.

¿Qué pasó con LatinGal Boutique? Galilea Montijo revela por qué quebraron sus tiendas

Fue en 2021 cuando Galilea Montijo se mostró muy emocionada con la apertura de su tienda LatinGal Boutique.

Negocio que puso en sociedad con su mejor amiga, Claudia Troyo.

Sin embargo, el negocio de Galilea Montijo no pudo prosperar y terminó cerrando sus puertas en 2024.

Fue durante el programa Netas Divinas que Galilea Montijo habló sobre lo que había pasado con su tienda LatinGal Boutique y el motivo por el cual había cerrado.

Galilea Montijo confesó que tronó el negocio debido a que no pudo competir con todas las aplicaciones de venta de ropa.

Y es que, dijo, todo lo que estaba ganado se iba en pagar el establecimiento, impuestos y sus empleados.

“Hablando de negocio troné la boutique, la situación, entraron las apps que cuenta menos y tú pagando luz, empleados, impuestos, ahí se iba a la lana”. Galilea Montijo

Galilea Montijo confesó que lloró al ver que su tienda de ropa no había prosperado, pero una amiga le hizo ver que lo importante era el intento

“Un día mi amiga y yo nos pusimos a llorar y voltea otra amiga y nos dijo: “¡Eso!, intentaron un sueño, no se dio, no era su momento’” Galilea Montijo

Sin embargo, a Galilea Montijo no le quedó una buena experiencia con LatinGal Boutique.

Por lo que confesó que ahora lo pensaría dos veces antes de empezar un negocio .

“¿Lo volvería hacer?, no sé, ya me lo pregunto y ya me da miedo”. Galilea Montijo

El sueño de LatinGal Boutique solo le duró tres años a Galilea Montijo

Galilea Montijo confesó que siempre ha tenido gran pasión por la moda, por lo que decidió tener su propia tienda de ropa.

En entrevista con varios medios, Galilea Montijo confesó que su idea con LatinGal Boutique era llevar prendas de moda a un buen precio a todas las personas.

Además de su tienda online, Galilea Montijo inauguró en 2021 su tienda de ropa LatinGal Boutique en el centro comercial Mundo E.

Sin embargo, LatinGal Boutique siempre estuvo marcada por la polémica.

En diversas ocasiones, Galilea Montijo fue acusada por presuntamente traer ropa de otras páginas y venderlas a un precio más elevado .

A través de redes sociales, usuarios exhibieron que la ropa que se vendía en LatinGal Boutique se podía conseguir en otras páginas de ropa china.

Además, usuarios también se habrían quejado de la calidad de las prendas y el servicio de envío, ya que se tardaba mucho en llegar.

Galilea Montijo siempre se defendió asegurando que era el precio en el que ella conseguía las prendas y que no las podía dar más baratas.

Fue en 2024 cuando Jorge Carbajal dio a conocer que LatinGal Boutique había cerrado su tienda física.

No solo eso. La página LatinGal Boutique ya no se encontraba disponible y en Instagram no contaba con publicaciones nuevas.