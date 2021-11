Galilea Montijo le da una cachetada a Raúl Araiza por pedirle pecho: “Ya está en polvo”, le responde. La conductora se mostró molesta tras el comentario de su compañero.

Durante el programa Hoy se habló sobre las personas que no pueden estar sin pareja. Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Tania Rincón y Raúl Araiza fueron los responsables de hablar del tema.

En ese momento Galilea Montijo se hizo pasar por la mamá de Raúl Araiza, situación que fue aprovechada por el conductor del programa Hoy.

Galilea Montijo y Raúl Araiza (Tomada de Video)

Galilea Montijo juega a ser la mamá de Raúl Araiza y él le pide pecho

‘Por el placer de vivir’ es una de las secciones del programa Hoy donde se habla de diferentes temas personales. César Lozano habló sobre la importancia de aprender a estar solos para tener una buena relación.

En ese momento los conductores hablaron sobre sus experiencias personales. Andrea Legarreta le pidió a Raúl Araiza que se acostara en las piernas de Galilea Montijo para iniciar su terapia.

Cuando Raúl Araiza se recostó, Galilea Montijo le señaló que donde se había acostado no era el cojín ya que se encontraba más abajo.

“La almohada está acá abajo, no son estas” Galilea Montijo

Pero no fue el único momento que protagonizaron Raúl Araiza y Galilea Montijo, pues más adelante César Lozano le pidió a la conductora hacer cómo si fuera la mamá de su compañero.

Raúl Araiza se mostró muy emocionado con la noticia y al simular que le contaba sus problemas, el conductor le pidió pecho a Galilea Montijo.

Galilea Montijo empezó a reír y después le dio una cachetada a Raúl Araiza por hacerle ese comentario. Sin embargo después se burló al asegurar que ya era polvo.

Los conductores de Hoy se divirtieron mucho en la sección e incluso Galilea Montijo empezó a cantar por lo que Andrea Legarreta señaló que ahora la terapia le tocaba a ella.

Galilea Montijo se confiesa sobre las relaciones amorosas: “Yo siempre digo next”

Durante el programa Hoy, Galilea Montijo señaló que ella siempre ha sido de las personas que cuando se acaba una relación ya piensa en al siguiente.

Galilea Montijo puntualizó que no hay que sufrir tras el cierre de una relación: “Yo siempre digo next o decía”. Al hablar sobre que un clavo no saca a otro clavo, la conductora sorprendió al destacar que dependía del tamaño.