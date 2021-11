Raúl Araiza se queda un año más en el programa Hoy, el conductor destacó que hasta que no lo comuniquen otra cosa el seguirá en el matutino de la televisora de San Ángel.

A unas semanas de finalizar el 2021, Raúl Araiza adelantó que por el momento seguirá como uno de los conductores principales del programa Hoy.

En reciente entrevista, Raúl Araiza puntualizó que se encuentra viviendo una de las mejores épocas de su vida pues cuenta con el amor de su pareja y sus hijas.

El programa Hoy se ha convertido en el matutino más visto de la televisión mexicana. Como cada año se espera que la emisión sufra algunos cambios para seguir en el gusto del público.

Durante este 2021 Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Paul Stanley, Tania Rincón, Arath de la Torre y Andrea Escalona se mantuvieron como los conductores principales del programa Hoy.

A unas semanas de finalizar el año, Raúl Araiza confirmó que se queda un año más al frente del programa Hoy. Al igual que Arath de la Torre, el presentador destacó que por el momento no le han señalado sobre cambios en su participación.

En entrevista presentada por Edén Dorantes, Raúl Araiza señaló que mientras que a él no le digan nada seguirá como conductor del programa Hoy.

Tras 14 años al frente del matutino, Raúl Araiza destacó que se encuentra muy feliz de su trabajo.

“Ya llevo 14 años, no he tenido otra noticia ni nada”

Sin embargo, Raúl Araiza puntualizó que no se encuentra cerrado a participar en otros proyectos, tal y como lo hizo este año a participar en ‘La Desalmada’.

“Hice ‘La Desalmada’ me gusto regresar a actuar y los seguiré haciendo cuando me requieran y valga la pena me aviento”

Raúl Araiza