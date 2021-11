Raúl Araiza no podrá casarse ni tener hijos con su novia Margarita Vega pese a estar muy enamorados. El conductor del programa Hoy reveló que se encuentra viviendo la mejor etapa de su vida.

Aunque le lleva más de 20 años de su novia, Raúl Araiza confesó que la diferencia de edad no ha influido en su romance con la actriz Margarita Vega.

Raúl Araiza señaló que sus hijas se encuentran muy feliz con su relación, pero no han podido convivir con su novia Margarita Vega.

Raúl Araiza (@programahoy)

Raúl Araiza confiesa que no podrá casarse ni tener hijos con Margarita Vega

En entrevista con TVyNovelas, Raúl Araiza confesó que a sus 58 años se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos tanto en su vida privada como profesional.

A unos días de haber confirmado que se queda en el programa Hoy, Raúl Araiza habló sobre su relación con Margarita Vega y señaló que está muy enamorado.

Aunque está viviendo un gran momento con Margarita Vega, Raúl Araiza confesó que no podrán casarse ni tener hijos y es algo que ya platicó con la actriz.

Raúl Araiza señaló que no se puede casar con Margarita Vega ya que tendría que anular su matrimonio anterior con Fernanda.

En ese sentido Raúl Araiza que lo más lejos que podría llegar con Margarita Vega es vivir juntos pues él ya se operó para no tener hijos.

De acuerdo con el conductor del programa Hoy, por el momento Margarita Vega no desea tener hijos por lo que se encuentran disfrutando de esta relación aunque sabe que la actriz todavía le falta vivir varias experiencias.

Tras las críticas que ha recibido por la diferencia de edad, Raúl Araiza señaló que no es un factor que ha influido pues no es que la actriz sea una chavita y él no es un viejito.

¿Hijas de Raúl Araiza ya conviven con Margarita Vega?

Al ser cuestionado sobre si sus hijas ya conviven con su nueva novia, Raúl Araiza confesó que todavía no han salido juntos ya que sus hijas se encuentran grandes y ya tienen su propia vida.

Sin embargo dejó en claro que lo ven feliz y que es lo que más importa. Aunque recientemente compartió que acudió a un evento de su hija acompañado de Margarita Vega.

Raúl Araiza (@negroaraiza / Instagram )

Además Raúl Araiza confesó que Margarita Vega ya convivió con su mamá Norma Herrera y se le hizo una gran mujer. Por último Raúl Araiza destacó que mantiene una gran relación con su exesposa Fernanda, algo que le ha ayudado a tener una gran estabilidad en su vida.