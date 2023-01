Le dicen argüendera a Galilea Montijo en Netas Divinas y hasta hubo risas entre sus compañeras del programa.

Esto fue durante una de las más recientes emisiones de Netas Divinas, en el cual Galilea Montijo, de 49 años de edad, puso un tema sobre la mesa.

Como es común dentro del formato del programa, entre las presentadoras suelen abrir pequeñas pláticas y debates en torno a ciertas experiencias de su vida personal.

Siendo bajo este contexto que Galilea Montijo empezó a contar cómo es que ella se siente después de una discusión de pareja, motivo por el cual le dijeron argüendera.

Netas Divinas, programa de televisión (YouTube | Toma de video)

Galilea Montijo abre conversación en Netas Divinas y le dicen argüendera

Galilea Montijo expuso en Netas Divinas las emociones que le genera el tener una discusión con su pareja, siendo durante su explicación que una de sus compañeras le dijo argüendera.

De acuerdo con la presentadora, ella no puede evitar sentirse culpable después de una discusión, incluso si no la empezó ella misma.

Galilea Montijo y Daniela Magun en Netas Divinas (YouTube | Toma de video)

En sentido de que, por lo que dice Galilea Montijo, ella necesita seguir hablando hasta que ambos acuerden que la pelea terminó y si están en buenos o malos términos.

Motivo principal por el cual su compañera Daniela Magún la cuestionó diciendo: “¿Pues qué no es eso más argüendera?”, provocando las risas en el set de Netas Divinas.

Galilea Montijo explica su punto de vista después de ser llamada argüendera

Tras el comentario que Daniela Magún hizo sobre ser argüendera, Galilea Montijo continuó explicando por qué es que se siente mal después de una discusión de pareja.

Esto porque no le gusta la sensación de una discusión que termina abruptamente porque su pareja ya no quiere seguir discutiendo y se voltea o se va. Situación que, admite, no la deja dormir por las noches.

A lo que Daniela Magun expresó que para ella las cosas sólo empeoran si una discusión es llevada al extremo, pues estas pueden seguir durante horas.

Por lo que sería mejor dejar la discusión por el bien de ambas partes, algo en lo que también estuvo de acuerdo Paola Rojas.