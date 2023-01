¿Clara Chía no es buena pareja? Galilea Montijo le advierte a Gerard Piqué sobre su actual relación pues piensa que no lo ayuda por una importante razón.

La BZRP ‘Music Session #53′ ha causado gran controversia por la manera en la que Shakira de 45 años de edad arremetió en contra de Gerard Piqué y Clara Chía.

Tras el lanzamiento de ‘Music Session #53′, Gerard Piqué de 35 años de edad le respondió a Shakira. Situación que molestó a Galilea Montijo de 49 años de edad pues consideró que no era apropiado.

Además de crear un debate en el programa Hoy por si Gerard Piqué debió contestar a Shakira, Galilea Montijo le advirtió al futbolista pues cree que Clara Chía no le está ayudando.

Desde que anunciaron su separación después de 12 años y dos hijos en común, Shakira y Gerard Piqué se encuentran en medio de la controversia.

La polémica aumentó con el lanzamiento de la BZRP ‘Music Session #53′, tiradera en donde Shakira arremete en contra de Gerard Piqué y Clara Chía.

Tras todas las reacciones en las redes sociales, los conductores Hoy comentaron sobre la polémica y Galilea Montijo decidió mandarle una advertencia a Gerard Piqué.

Galilea Montijo causó gran controversia al señalar que Clara Chía no le está ayudando a Gerard Piqué, pues insinúo que no ha dicho nada para calmar las reacciones.

Este comentario causó polémica pues es el mismo Gerard Piqué quien ha tomado sus decisiones y la manera en la que le responde a Shakira.

“Yo creo que también la otra chavita con la que anda, Clara, que también es mundialmente famosa, no yo creo que ella no le ayuda nada a él”

Como si estuviera presente en su relación, Galilea Montijo le advirtió a Gerard Piqué pues considera que Clara Chía no es una buena pareja.

Galilea Montijo cree que Clara Chía debe de influir más en las decisiones de Gerard Piqué, como si el futbolista no tomará sus decisiones.

“Si tú eres una buena pareja, le aconsejas y le dices ya no digas nada, ya nos callamos, tus hijitos”

Galilea Montijo puntualizó que actualmente el mundo se encuentra dividido entre los que apoyan a Shakira y los que apoyan a Gerard Piqué.

Al hablar sobre la respuesta de Gerard Piqué tras la tiradera de Shakira, Galilea Montijo consideró que no había sido la más adecuada.

“A mí me parece que Piqué…, ya públicamente la herí, el cuerno, Hacienda, ya tronamos mal, los niños de por medio para toda la vida y todavía me sigo burlando, a mí me parece que se sigue burlando de la mamá de sus hijos”

Galilea Montijo