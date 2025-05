Hicieron enojar a Gala Montes y ahora no vuelve a dejarse “morder”, compartió luego de que dijo que le robaron tras salir de La Casa de los Famosos 2024 México.

Mucho se ha dicho sobre los conflictos que Gala Montes de 24 años de edad, ha tenido, pero ahora es ella misma quien revela que ya se alejó a algunos que solo le querían ‘picar los ojos’.

Gala Montes dice que alguien le robó cuando salió de La Casa de los Famosos 2024 México, pero ya aprendió su lección

A Gala Montes le ha tocado aprender a la mala, pues ahora denunció que fue robada luego de que salió de La Casa de los Famosos 2024 México llena de éxito, fama y dinero.

En una entrevista con Sale el Sol, la actriz y cantante compartió un poco de las reflexiones que ha tenido desde su salida de La Casa de los Famosos 2024 México.

Gala Montes, actriz. (@GalaMontesddeoca)

Y es que más allá de insistir en el tema de su mamá, Crista Montes, la actriz evidenció que esta no es la única que le ha robado.

Esto debido a que compartió que tras salir de La Casa de los Famosos 2024 México, se le acercó mucha gente por la fama, el dinero y el éxito que tenía, pero le robaron.

“Me robaron, se me acercó mucha gente con malas intenciones y uno es inocente (...)”. Gala Montes, actriz.

Ante ello, señaló que pese a su físico al ser “grandota”, aún tiene inocencia y por ello le fue fácil caer en el robo.

“Ustedes me ven grandota, pero soy pequeña. Estoy aprendiendo de la vida y de pronto con esta fama, este éxito y el fenómeno que fue La Casa de los Famosos 2024 México, pues mucha gente se aprovechó”. Gala Montes, actriz.

Sin embargo, Gala Montes dijo haber aprendido su lección y aseguró “esa perra no me vuelve a morder”, dejando ver que no le vuelven a robar, “de los errores uno aprende”.

¿Gala Montes está alejada de Beba Montes? La actriz hizo “ajustes en mi vida”

Gala Montes compartió que le robaron luego de que salió exitosa de La Casa de los Famosos 2024 México, pero ¿fue por eso que se alejó de su hermana, Beba Montes?

Beba Montes (Instagram/@labebamontes)

Mucho se ha dicho el distanciamiento entre Gala Montes y Beba Montes, pues pese a que se mostraban muy unidas, ahora ni contenido suben juntas.

Recordemos que Beba Montes de 30 años de edad, estuvo en Tentados por la Fortuna, programa en el que Gala Montes la apoyó, al menos hasta el 5 de abril por sus redes sociales.

Sin embargo, se rumora que Beba Montes y Gala Montes se distanciaron ¿porque le robó?

Aunque Gala Montes no dejó claro quién fue él o la que le robó tras salir de La Casa de los Famosos 2024 México, sí compartió que hizo limpieza de gente cercana en su vida.

“He estado haciendo ajustes en mi vida para tener a la gente correcta y que esa gente me acompañe en mi camino”. Gala Montes, actriz.

Hasta el momento, ni Beba Montes ha compartido el motivo por el que no se le ha visto cerca d Gala Montes luego de que salió de Tentados por la Fortuna.