Tras la entrevista que Adrián Marcelo hizo a Crista Montes, la actriz Gala Montes de 24 años de edad, negó tener interés en demandar al youtuber “no me interesa sacarle dinero”, dijo.

Mucha polémica se encendió sobre Gala Montes luego de que su mamá, Crista Montes, diera una entrevista a Adrián Marcelo de 35 años de edad, que para muchos era demanda segura.

Sin embargo, la propia Gala Montes ya negó tener esa intención sobre el youtuber porque además ve que la Justicia en México es complicada.

La actriz Gala Montes enfrentó los cuestionamientos que dejó la entrevista de Adrián Marcelo a Crista Montes, por lo que se creyó iba a existir demanda, pero ella ya lo negó a las cámaras de Edén Dorantes.

Y es que la cantante de Takara dejó claro que lo que más le causa conflicto es que haya gente siguiendo a “estas personas” que promueven el odio y se burla de que la pusieron a trabajar desde menor.

Incluso, Gala Montes volvió a sostener que fue explotada -por su mamá Crista Montes- en su infancia al ponerla a trabajar desde los seis años.

Asimismo, se negó rotundamente a “querer sacarle dinero” a Adrián Marcelo, aunque pronuncie su nombre pese a que es marca registrada.

“Yo estoy muy ocupada, yo no me voy a dedicar ahorita a querer sacarle dinero a este personaje, la verdad no me interesa”.

La actriz Gala Montes ya dijo que no planea demandar a Adrián Marcelo quien se burla de haber sido explotada y mucho menos una orden de alejamiento porque cree que en México la justicia es difícil.

Debido a la polémica que Adrián Marcelo sigue levantando al hacer comentarios sobre Gala Montes, la actriz confirmó que su nombre es marca registrada.

Sin embargo, negó que tenga planeado accionar legalmente contra su enemigo, asegurando que además de que no lo ha pensado, no cree que sea fácil obtener justicia en México.

Y es que al parecer de Gala Montes, se necesita mucho dinero para lograr mover la justicia en México, además de que dejó ver que en su momento intentó accionar, pero no lo logró.

“No, no tengo tiempo. Es muy difícil hacer justicia en este país y si lo vivo como actriz y he intentado ver ciertas situaciones para que no se me denigre para que no se utilice mi nombre para monetizar y me cuesta tanto trabajo. No me quiero imaginar lo que nos cuesta a todos los mexicanos, es muy difícil hacer justicia, estamos hablando de miles y millones de pesos para tener una demanda ¿saben?”.

Gala Montes, actriz.