En los últimos días, la actriz Altaír Jarabo se convirtió en tendencia tras revelarse su supuesto divorcio con el empresario francés Frédéric García, con quien lleva casada más de cuatro años.

Así lo dio a conocer el presentador de espectáculos Álex Kaffie en su columna del Diario Basta, dando a conocer que la pareja ha estado viviendo separada desde hace semanas.

Sin embargo, Altaír Jarabo no se ha pronunciado al respecto, siendo que en redes sociales se mantiene activa pero con temas relacionados a su trabajo en el medio, por lo que el divorcio entre la actriz y el empresario sigue sin ser confirmado oficialmente.

Así fue el matrimonio entre Altaír Jarabo y Frédéric García

En agosto de 2021, Altaír Jarabo y Frédéric García contrajeron matrimonio a los pocos meses de empezar a salir como pareja, situación que fue todo un escándalo.

La pareja se comprometió en abril de ese mismo año, siendo que su relación de noviazgo había empezado apenas cinco meses antes.

Altair Jarabo y su esposo, Frèdèric García (@altairjarabo / Instagram)

En aquél entonces, la pareja generó una fuerte cobertura en medios de comunicación, pues la diferencia de 19 años entre la actriz y el empresario despertó una fuerte conversación.

Y es que cuando contrajeron matrimonio, en París, Jarabo tenía 35 años de edad y García 54.

Aún así, la pareja solía mostrarse feliz y sólida cuando llegaban a tener apariciones en público.

Con la noticia del supuesto divorcio, Jarabo y García vuelven al centro de la polémica, pues en agosto de este año habrían cumplido cinco años de matrimonio.