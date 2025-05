Pese a que es una novata en el boxeo, Gala Montes no tiene miedo a enfrentarse a Alana Flores en Supernova Orígenes.

Es mas, Gala Montes de 24 años de edad, no se arrepiente de haber aceptado participar en Supernova Orígenes ya que boxear la está ayudando a sacar todo el coraje que trae cargando.

A su paso por el programa Sale el Sol, Gala Montes reveló haber aceptado participar en Supernova Orígenes porque el box le da disciplina, condición y definirá su cuerpo.

Lo que necesita ya que en junio, Gala Montes arrancará su gira musical “Hasta cuándo”.

Así como la está ayudando a canalizar sus emociones debido a que saca todo el coraje y enojo que trae cargando.

“Me lo propusieron. Yo dije, es una buena oportunidad para sacar el coraje, toda esta furia y el enojo a través de él, es un deporte muy bonito, que me ha ayudado mucho a canalizar mis emociones”

La pelea de box entre Gala Montes y Alana Flores en Supernova Orígenes se llevará a cabo el 17 de agosto en el Palacio de los Deportes.

Por lo que Gala Montes ya se prepara para agarrarse a golpes con la boxeadora profesional Alana Flores, de 24 años de edad.

Gala Montes vs Alana Flores en Supernova Strickers Orígenes (Instagram supernovaboxing / Instagram supernovaboxing)

Consciente de que su contrincante ganó tres peleas en Supernova Orígenes España, la actriz dice no temer a los golpes que pueda recibir ya que usarán caretas durante su enfrentamiento.

Lo que significa que aunque los golpes de Alana Flores sean potentes no causarán gran daño a la ex habitante de La Casa de los Famosos México 2024.

“Nos vamos a poner careta. Me noquearon ayer. Obviamente hay cosas que no pudes hacer, que son ilegales, pero con la careta de alguna forma no corremos tanto riesgo”

Gala Montes