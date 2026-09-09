Gala Montes señala a la producción de Malinche de explotarla y no pagarle por su participación, luego de que la obra suspendiera su participación “de forma indefinida”.

“Durante todo este proceso existió una situación que para mí fue muy dolorosa: trabajar y ser explotado sin recibir un pago que considero justo por mi trabajo” Gala Montes

La actriz asegura que Malinche compartió su salida sin anticiparle que el mensaje sería publicado; no es la primera vez que la obra es señalada de presunta explotación laboral.

Gala Montes acusa a Malinche de no pagarle por su trabajo actoral

Horas después de que Gala Montes abandonara La Casa de los Famosos México 2026, Malinche compartió un comunicado para confirmar su salida de la obra.

Gala Montes llegó a dudar de la veracidad del comunicado y así lo manifestó en un comentario en redes sociales.

Gala Montes acusa a Malinche de no pagarle (Instagram/@galamontes)

Tras confirmarse que habían pausado su participación, la actriz compartió un comunicado en Instagram donde asegura que Malinche no le pagó e incluso la había explotado laboralmente.

La actriz asegura que aportó ideas para la construcción de la Malinche y su imagen ayudó a promocionarla.

“Hoy he tomado la decisión de entrar a La Casa de los Famosos principalmente porque necesito generar ingresos y porque también tengo derecho a priorizar mi estabilidad económica y personal” Gala Montes

Gala Montes mencionó que al no percibir un salario por su trabajo en Malinche, tuvo que ingresar a La Casa de los Famosos México para generar ingresos.

A pesar de la falta de pago, Gala Montes se ofreció a participar en cuatro fechas de Malinche para no entorpecer el proyecto y asegura que siempre hubo disposición de su parte.

Malinche habría “traicionado” a Gala Montes y anunció su salida sin que se enterara

Gala Montes acusa que la producción de Malinche aprovechó el alboroto que provocó su salida para compartir su salida de la obra, cuando ya había acordado hacerlo en conjunto.

“Siempre hubo disposición de mi parte. Incluso habíamos hablado de que la decisión y el comunicado correspondientes lastimaríamos juntos” Gala Montes

La actriz asegura que la producción de Malinche le faltaron al respeto al compartir su salida sin acordar con ella la fecha en la que se daría la noticia.

Por último, Gala Montes mencionó que Malinche no reconoció su trabajo y aportaciones, por lo que pedía no normalizar las faltas de respeto al trabajo de los actores.

“Mi trabajo tiene valor y no voy a volver a regalarlo cuando otros sí se benefician de él” Gala Montes

En 2024, la bailarina mexicana Lesly Ochoa señaló a la obra Malinche de explotación laboral y de trabajar sin visado en España, pero el caso fue desetimado por no hallar indicios de un delito.