Gala Montes -de 24 años de edad- niega ruptura con su hermana Beba Montes, a quien acusaron de robarle.

La situación familiar de Gala Montes sigue rodeada de chismes y se dijo que se había distanciado de Beba Montes por dinero y otras situaciones.

Tras revelar que le habían robado dinero tras salir de La Casa de los Famosos México, se dijo que la hermana de Gala Montes era la responsable de un desfalco.

Ante este rumor, Gala Montes reveló a De Primera Mano que su hermana nunca le ha robado y están más unidas que nunca.

“No, por supuesto que no, mi hermana nunca me ha robado un centavo, al contrario mi hermana fue pieza clave para que to me saliera de ese lugar en donde abusaban de mí”

Gala Montes