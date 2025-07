Gaby Ramírez -de 46 años de edad- compartió un video del fantasma que le abrió la puerta de su casa y se volvió viral.

Hace unos días, Gaby Ramírez compartió una historia en Instagram y sus seguidores se dieron cuenta que su puerta se había abierto sola.

Los seguidores de Gaby Ramírez se percataron de que en su video de Instagram, alguien le había abierto la puerta.

Gaby Ramírez no se había dado cuenta y mostró a sus seguidores que l a puerta que se abrió se traba y se le complicaba abrirla sola.

Además, la conductora vive sola, por lo que nadie más pudo abrir la puerta que correspondía a un armario.

“Me dice: ‘oye por qué se abrió la puerta de atrás’y yo, ¿Qué puerta? ¿De qué hablan? Entonces me puse a ver mis historias y sí se abrió. No hay nadie”

Gaby Ramírez se tomó con humor la situación y “alejó” a los fantasmas de su casa: “Espíritus chocarreros, aléjense de aquí”.

La conductora reveló que no era la primera vez que la asustaban en su casa, por lo que ya no le sorprende.

Los seguidores de Gaby Ramírez le comenzaron a dar consejos para alejar a los fantasmas de su casa, como echar ‘agua bendita’ o poner una veladora.

No es la primera vez que Gaby Ramirez vive experiencias paranormales en su casa.

En entrevista con De Primera Mano, Gaby Ramírez contó que en una ocasión se le apareció un niño fantasma en el estacionamiento.

“No es la primera vez que pasan cosas en mi departamento, también en el estacionamiento se me apareció un niño chiquito, se han caído los cuadros”

Gaby Ramirez narra que en una ocasión se estaba depilando cuando de la nada se cerraron todas la puertas de su departamento.

La conductora menciona que ya no le dan miedo las manifestaciones paranormales, pero sí se sorprende.

Incluso, Gaby Ramírez expresó que tiene curiosidad de conocer la historia de su edificio e invitaría a Carlos Trejo para que investigue el lugar.

“Sí me encantaría, estaría increíble saber qué pasó en este edificio o por qué las cosas se caen, o por qué el niño que se aparece en el estacionamiento que no solamente yo lo he visto”

