Gaby Ramírez prefirió aclarar su relación con Adrián Marcelo a que la sigan relacionando con él; al respecto, desmiente el supuesto romance con el ‘innombrable’.

Adrián Marcelo -de 34 años de edad- se volvió tendencia en redes sociales tras su paso por La Casa de los Famosos 2024.

Y esto provocó que se reviviera la supuesta relación que mantuvo con Gaby Ramírez, de 34 años de edad.

La conductora y Adrián Marcelo fueron compañeros de trabajo en un programa de Monterrey y se rumoró que su noviazgo era tan serio, que hasta hubo anillo de compromiso.

Ante los rumores que la relacionaban con Adrián Marcelo, Gaby Ramírez decidió hablar del tema y aclaró que nunca mantuvo una relación con el conductor.

Gaby Ramírez contó a De Primera Mano que a raíz de los problemas de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos 2024, sus seguidores le cuestionaron sobre su romance.

La conductora dejó claro que nunca había tenido una relación sentimental con Adrián Marcelo y tampoco le había dado un anillo de compromiso.

Gaby Ramírez salió con Adrián Marcelo durante 3 semanas, pero nunca llegaron a tener una relación formal porque no era compatibles.

“Salimos 3 semanas, pero no fuimos compatibles, como amigos de hola y adiós cuando sales. No se dio, ni quiera anduvimos”

Gaby Ramírez y Adrián Marcelo trabajaban para la misma televisora en Monterrey , por lo que su convivencia laboral se convirtió en amistad.

Hace tiempo, Adrián Marcelo confirmó que había salido con Gaby Ramírez, pues ninguno de los dos tenía pareja.

“Hubo una temporada en la que yo no tenia novia y ella no tenía novio. Salimos un rato en plan amigos y no tan amigos, así como de esas veces que no son tan amigos, pero sí eran amigos, entonces pues lo intentamos”

Adrián Marcelo