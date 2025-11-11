Fue por medio de sus redes sociales Gaby Ramírez -de 46 años de edad- dio a conocer que había ingresado de urgencia a un hospital de Los Ángeles, California.

“Fue una sensación espantosa, sentí un tirón hacia atrás horrible. Como cuando juegas con tus hijos y les jalas la pierna, así sentí”. Gaby Ramírez

Esto después de que sufriera el ataque de un perro pitbull cuando bajó de su vehículo en un taller mecánico de aquella ciudad.

Gaby Ramírez se quiebra al relatar cómo fue el ataque de perro

En una entrevista con Javier Ceriani en su programa de YouTube, Gaby Ramírez relató los hechos entre lágrimas al recordar el ataque.

De acuerdo con la presentadora de televisión todo ocurrió tan rápido que, cuando menos se dio cuenta, el perro ya la había derribado.

Gaby Ramírez ingresó de urgencia a un hospital de California tras la mordedura de un perro (Cap)

Posteriormente Gaby Ramírez dijo haber llamado a emergencias, haciéndose un torniquete con una chamarra.

Al parecer el perro logró arrancar parte de la carne, por lo que fue trasladada al hospital con heridas de gravedad.

“El hocico se traba, yo en mi cabeza pensaba ‘lo voy a agarrar de los testículos para que me suelte’, pero no sentía nada. Fue inconcebible lo que me hizo este perro”. Gaby Ramírez

Gaby Ramírez mencionó que el dueño del perro era un socio del taller mecánico y que lo había llevado sin ningún tipo de precaución, como una correa.

Siendo que el perro se lanzó sobre ella una vez bajó del vehículo.

¿Cuál es el estado de salud de Gaby Ramírez? La presentadora se recupera tras ataque de perro

En sus historias más recientes de Instagram, Gaby Ramírez aparece ya dada de alta del hospital tras el ataque de pitbull.

Por lo que contó en la misma entrevista con Javier Ceriani, tuvo que ser sometida a una pequeña rehabilitación para la movilidad del pie.

Del mismo modo se le proporcionó la vacuna contra el tétanos, mientras que la de la rabia no le fue suministrada dado que en California no se han dado casos de rabia en los últimos 50 años.

Gaby Ramírez también indicó que tomará acciones legales contra el dueño del perro tras el ataque.