Mauricio Mancera, de 41 años de edad; y Gaby Ramírez, de 45 años, se integrarían a Sale el Sol para revivir al programa matutino.

El viernes 14 de febrero culminó la primera temporada del programa Enamorándonos, conducido por Mauricio Mancera y Gaby Ramírez.

Sin embargo, las filtraciones afirman que de hecho se trató del final definitivo del programa que, pese a su breve éxito en TV Azteca, no pudo conquistar al público en Imagen Televisión.

Esto significaría que Mauricio Mancera y Gaby Ramírez se quedarían sin trabajo, aunque su buen desempeño en Enamorándonos les habría asegurado su permanencia en Imagen Televisión.

Mauricio Mancera dio pistas de su llegada a Sale el Sol en el final de Enamorándonos

“Señoras y señores, lamentablemente tenemos que despedirnos el día de hoy. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla”.

Así inició la despedida de Mauricio Mancera, quien se dijo honrado de haber conducido el programa y de que el público los haya sintonizado.

“Ha sido un verdadero honor que nos permitan llegar a su casa todas las tardes en horario estelar, para nosotros fue un privilegio y tenemos que agradecer a muchas personas, sobre todo a ustedes, el público”. Mauricio Mancera

Pero, fueron las últimas palabras de Mauricio Mancera las que dieron las primeras pistas de su pronto regreso a la pantalla chica.

“Y quién sabe... en una de esas nos estamos viendo muy pronto donde usted ni se imagina”, dijo Mauricio Mancera al despedir la emisión.

Mauricio Mancera y Gaby Ramírez conducen Enamorándonos (Instagram/@enamorandonosmx)

Esta sería la fecha en que Mauricio Mancera y Gaby Ramírez se integrarían a Sale el Sol

En su canal de YouTube ‘Villanovisión’, el comunicador Alex Kaffie respaldó la posibilidad de que los ahora exconductores de Enamorándonos no estarán mucho tiempo en el desempleo.

Según dijo Kaffie, tanto Mauricio Mancera como Gaby Ramírez ya tendrían fecha para regresa a la pantalla chica, aunque ahora con el programa Sale el Sol.

Los conductores se integrarían al equipo del matutino a partir del lunes 3 de marzo, buscando el aumento de sus niveles de rating.

Sobre el abrupto final de Enamorándonos, Alex Kaffie dijo que el programa no sólo tuvo problemas de rating.

También, Enamorándonos se habría enfrentado a las bajas ventas de espacios publicitarios, las cuales no eran los suficientes para cubrir la nómina del programa, según Alex Kaffie.

Hace unos días, Kaffie había dicho que incluso habían prescindido de tener público en vivo, pues a cada persona que entraba se le pagaba por día, lo que sumaba varios miles de pesos diarios solo por tener público, lo que no hacía rentable el proyecto.