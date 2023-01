Irina Baeva no le querría devolver el anillo a Gabriel Soto, aunque ya terminaron y le habría pedido al actor retrasar el comunicado sobre su separación.

Desde finales del 2022, Irina Baeva de 30 años de edad y Gabriel Soto de 47 años de edad, se enfrentan a rumores de separación, pese a que estaban a punto de casarse.

En medio de todas las especulaciones, Irina Baeva y Gabriel Soto han salido ha desmentir los rumores asegurando que su separación solo se debe a sus compromisos laborales.

Sin embargo, durante el programa Venga la Alegría se reveló que Gabriel Soto ya le habría pedido a Irina Baeva que le regresará el anillo de compromiso.

Pero Irina Baeva se habría negado porque conserva la esperanza de volver.

Después de varios rumores, Irina Baeva y Gabriel Soto confirmaron su relación el 14 de febrero del 2019.

La pareja aprovechó la celebración del Día de San Valentín para posar juntos por primera vez en una revista.

Desde que confirmaron su relación, Irina Baeva y Gabriel Soto se han encontrado en medio de la controversia. Incluso, la pareja se ha enfrentado a rumores sobre una supuesta ruptura.

Sin embargo desde finales del 2022, han surgido algunas versiones que aseguran que Irina Baeva y Gabriel Soto ya no se encuentran juntos.

Y que solo se encuentran esperando para confirmar su ruptura .

La noticia se dio en medio de los planes de boda de la pareja, ya que desde principios del 2021 los famosos confirmaron su compromiso luego de tres años de noviazgo.

Pero por diferentes razones tuvieron que posponer su matrimonio.

A unos días de haber iniciado el 2023, vuelven a surgir rumores que aseguran que Irina Baeva y Gabriel Soto ya han terminado su relación.

De acuerdo con Flor Rubio, fuentes confiables le confirmaron que Irina Baeva y Gabriel Soto han terminado pero que aún no han querido confirmar la noticia.

En Venga la Alegría se presentó un reportaje en donde se mostró algunas de las pistas que muestran que Irina Baeva y Gabriel Soto ya han finalizado su relación.

De hecho, se reveló que Gabriel Soto se encuentra muy enamorado de su compañera Sara Corrales, con quien incluso celebró su cumpleaños.

El programa aseguró que Sara Corrales fue sorprendida por Gabriel Soto con flores y cartas en su camerino.

Pues el actor había pedido a la producción de ‘Mi Camino es Amarte’ que les dieran el día libre para poder celebrar juntos.

Flor Rubio reveló que la que aún tiene esperanza de regresar es Irina Baeva y por eso aún porta el anillo de compromiso que le habría dado Gabriel Soto.

“Aparte, me dicen que Irina no quiere regresarle el anillo a Gabriel probablemente porque aún tiene esperanzas de que su relación no se termine”

Cabe recordar que Irina Baeva compartió un video en donde se le ve el anillo de compromiso mientras se encuentra tomando un café.

El programa destacó que Gabriel Soto no ha dado ni siquiera un ‘me gusta’ a las fotos en las que Irina Baeva se deja ver con la joya.

Este video había generado gran polémica, pues según Flor Rubio, Gabriel Soto ya le habría pedido a Irina Baeva que le regrese el anillo , pero ella no ha querido.

Durante el programa Venga la Alegría, se destacó que Irina Baeva ocupa el anillo de compromiso para acallar los rumores de separación.

“A Irina esta joya le ha servido para frenar el rumor de que están separados”, aseguraron en la emisión.

Flor Rubio incluso cuestionó los motivos por los que Irina Baeva siga usando el anillo de compromiso cuando sabe que ya se terminó la relación.

“Tan fácil es como ‘ahí está... tenga.. Pero igual no lo regresa, pero ya no lo usa. Que no lo use, si ya no tienes el compromiso te quitas el anillo...cuando ya no estás casado te quitas el anillo y no pasa nada”

Flor Rubio