Frida Sofía desmiente a Alejandra Guzmán; no se han reconciliado y la señala de proteger a Enrique Guzmán pese a su denuncia por abuso.

Alejandra Guzmán reveló recientemente a la prensa que ya había tenido comunicación con su hija Frida Sofía y que había celebrado su cumpleaños juntas.

Frida Sofía acusa a Alejandra Guzmán de encubrir a Enrique Guzmán pese a su denuncia

Tras las declaraciones de Alejandra Guzmán, Frida Sofía desmintió que exista un acercamiento y acusó a su madre de seguir encubriendo a Enrique Guzmán, a quien acusó de abuso sexual en 2021.

Frida Sofía envió un mensaje a Gustavo Adolfo Infante para aclarar que no se reconcilió con Alejandra Gumzán y también compartió los motivos.

Ella puede declarar lo que quiera, pero con lo único que no puede declarar es que me ama y que me apoya porque siempre lo dice, pero nunca lo hace.

Frida Sofía
Frida Sofía
Frida Sofía (Instagram/@ifridag)

Frida Sofía acusa a Alejandra Guzmán de no apoyarla cuando denunció a su abuelo por presunto abuso sexual, así como de mantener una relación cercana con él a pesar de las circunstancias.

La hija de Alejandra Guzmán asegura que la cantante sigue encubriendo a Enrique Guzmán y esto sigue provocando un distanciamiento entre ellas.

Solamente con el hecho de que sigue protegiendo a mi agresor es suficiente para que yo me aleje.

Frida Sofía

Frida Sofía mencionó que no le interesa tener contacto con Alejandra Guzmán: “Ya no me interesa nada que tenga que ver con gente que defiende lo indefendible”.

Frida Sofía rompe lazos con su madre y su familia tras denuncia de abuso

Desde hace varios años, Frida Sofía rompió lazos con su familia materna tras denunciar a Enrique Guzmán de presunto abuso sexual en abril de 2021.

Alejandra Guzmán defendió a su papá y siguió manteniendo contacto con él a pesar de la denuncia de su hija.

Por ello, Frida Sofía decidió solo mantener contacto con su familia paterna y rompió cualquier vínculo con Alejandra Guzmán.

La cantante aseguró en 2025 que ya había tenido un acercamiento con su hija, lo cual ha sido desmentido por Frida Sofía.

Alejandra Guzmán
Alejandra Guzmán (Alejandra Guzmán / Facebook)