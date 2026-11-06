Frida Sofía desmiente a Alejandra Guzmán; no se han reconciliado y la señala de proteger a Enrique Guzmán pese a su denuncia por abuso.

Alejandra Guzmán reveló recientemente a la prensa que ya había tenido comunicación con su hija Frida Sofía y que había celebrado su cumpleaños juntas.

Frida Sofía acusa a Alejandra Guzmán de encubrir a Enrique Guzmán pese a su denuncia

Tras las declaraciones de Alejandra Guzmán, Frida Sofía desmintió que exista un acercamiento y acusó a su madre de seguir encubriendo a Enrique Guzmán, a quien acusó de abuso sexual en 2021.

Frida Sofía envió un mensaje a Gustavo Adolfo Infante para aclarar que no se reconcilió con Alejandra Gumzán y también compartió los motivos.

Ella puede declarar lo que quiera, pero con lo único que no puede declarar es que me ama y que me apoya porque siempre lo dice, pero nunca lo hace. Frida Sofía

Frida Sofía (Instagram/@ifridag)

Frida Sofía acusa a Alejandra Guzmán de no apoyarla cuando denunció a su abuelo por presunto abuso sexual, así como de mantener una relación cercana con él a pesar de las circunstancias.

La hija de Alejandra Guzmán asegura que la cantante sigue encubriendo a Enrique Guzmán y esto sigue provocando un distanciamiento entre ellas.

Solamente con el hecho de que sigue protegiendo a mi agresor es suficiente para que yo me aleje. Frida Sofía

Frida Sofía mencionó que no le interesa tener contacto con Alejandra Guzmán: “Ya no me interesa nada que tenga que ver con gente que defiende lo indefendible”.

Frida Sofía rompe lazos con su madre y su familia tras denuncia de abuso

Desde hace varios años, Frida Sofía rompió lazos con su familia materna tras denunciar a Enrique Guzmán de presunto abuso sexual en abril de 2021.

Alejandra Guzmán defendió a su papá y siguió manteniendo contacto con él a pesar de la denuncia de su hija.

Por ello, Frida Sofía decidió solo mantener contacto con su familia paterna y rompió cualquier vínculo con Alejandra Guzmán.

La cantante aseguró en 2025 que ya había tenido un acercamiento con su hija, lo cual ha sido desmentido por Frida Sofía.