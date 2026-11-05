A su paso por el exclusivo evento, Esquire Man at His Best, Alejandra Guzmán afirmó haberse reunido con Frida Sofía por su cumpleaños.

Frente a cámaras de distintos medios de comunicación como Hoy Día, la cantante -de 58 años- dijo estar contenta porque se reencontró con Frida Sofía, quien cumplió 34 años el pasado mes de marzo.

“Fui, le toqué la puerta, la celebré y ya. Yo creo que hace falta, pues, que nos comuniquemos sin tanta prensa. Yo la verdad me atreví a hacerlo y me quedé con un muy buen recuerdo y así lo quiero dejar”, dijo. Alejandra Guzmán

La Guzmán manifestó su deseo de que Frida sea feliz, asegurando que respeta cada una de sus decisiones ya que es una mujer adulta. Y, finalmente, se deshizo en halagos por ella, destacó sus cualidades, su voz e incluso sus estudios.

“Ella ya tiene 34 años, es una persona madura y que tome sus decisiones, tiene todo para hacerla en la vida, tiene una voz preciosa, tiene dos carreras, yo no tengo carrera, entonces creo que tiene todo para ser feliz y eso es lo que más le deseo” Alejandra Guzmán

¿Alejandra Guzmán, miente? Frida Sofía niega reencuentro

Pese a que Alejandra Guzmán no confirmó una reconciliación definitiva con Frida Sofía, de quien se encuentra distanciada desde 2019, su declaración generó dudas debido a que desató versiones encontradas.

Gustavo Adolfo Infante, en el programa Sale El Sol, aseguró haberle enviado a Frida Sofía el video de su mamá hablando del reencuentro, el cual negó.

“Oye, ahora trae una realidad alternativa o distinta porque dice que se juntó con Fría Sofía y yo le mandé este vídeo, este mismo a Fría Sofía, hace rato, y le digo: ‘¿Viste a tu mamá?’. Me dice: ‘No’” Gustavo Adolfo Infante

Ana María Alvarado también puso en duda las palabras de La Guzmán, al recordar que el pasado se dijo que madre e hija festejaron abordo de un yate.

“O sea, ¿no se han reunido en un yate y toda la historia que contaron?, porque hasta dijeron la historia que se fueron a un yate a celebrar el cumpleaños y que se volvieron a pelear y ¿nunca se vieron? ¿Qué raro, no?” Ana María Alvarado

Por su parte, Joanna Vega-Biestro también señaló algunas inconsistencias en la manera en que Alejandra relató el supuesto acercamiento.

“Porque además dice: ‘Fui, le toqué la puerta’, pero luego habla en pasado. ‘Me quedé con un bonito recuerdo, pero tendremos que…' No sé, está como raro” Joanna Vega-Biestro

De momento no está claro si hubo o no reencuentro en marzo de este año o si se trata de un intento de reconciliación reciente.