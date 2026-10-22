Frida Sofía sí viajó a México para ratificar su denuncia contra Enrique Guzmán por abuso sexual: “Sí fui a México, que no se enteraron fue otra cosa”.

La empresaria comentó en audio a De Primera Mano, que tras denunciar públicamente a Enrique Guzmán por abuso sexual, siguió con una denuncia penal la cual siguen en curso.

Frida Sofía dice que sí ratificó su denuncia contra Enrique Guzmán

El caso de Frida Sofía y Enrique Guzmán volvió al ‘ojo público’, luego de que Alfredo Adame la revictimizara y asegurara que recibió un pago de miles de dólares por hablar mal de su abuelo.

Frida Sofía aclaró que ella no recibió dinero a cambio de su testimonio y aclaró que la demanda contra Enrique Guzmán continúa.

Ya hice todo, no sabes el tiempo, el desgaste y el horror que fue tener que revivir cada cosa, porque sí me examinaron y sí fui a México, que no se enteraron fue otra cosa Frida Sofía

Frida Sofía (Instagram/@ifridag)

La hija de Alejandra Guzmán aclara que sí acudió a ratificar su denuncia contra Enrique Guzmán, pero que lo hizo en silencio y los medios no se percataron.

También explicó que la denuncia contra Enrique Guzmán es de carácter penal y no sabe por qué la Fiscalía no ha iniciado las acciones correspondientes.

Frida Sofía aclara que ella no hizo pública su denuncia formal, porque no le interesaba obtener fama y nunca lo ha querido.

Frida Sofía se quiebra tras ataques por la denuncia contra Enrique Guzmán

La influencer ya no había hablado de la denuncia contra su abuelo, pero el tema salió a relucir por culpa de Alfredo Adame.

Frida Sofía expresó que ella ya no quería ser parte de la farándula y que estaba cansada de los rumores sobre su vida o relación con Alejandra Guzmán.

Me duele y me hierve la sangre que una persona pueda desacreditar algo que sí me pasó y que me afecta muchísimo todos los días Frida Sofía

La empresaria asegura que haber hablado del presunto abuso que sufrió de Enrique Guzmán le sirvió para seguir adelante y no entiende porque se le sigue señalando por buscar justicia.

Nunca voy a quitar el dedo del renglón porque me acuerdo, porque pasó y porque no quiero que le vuelva a pasar a nadie Frida Sofía

Frida Sofía aclaró que seguirá el proceso legal contra Enrique Guzmán y pidió que ya no la involucren en escándalos.