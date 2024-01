Durante un encuentro con la prensa, Francisco Gattorno se enteró de que es el amor de la vida de Cynthia Klitbo.

Y su reacción, a pesar de que al principio se mostró renuente a hablar de Cynthia Klitbo -de 56 años de edad-, fue inesperada.

Pues aunque no pudo corresponderle, Francisco Gattorno -de 59 años de edad- aseguró que Cynthia Klitbo marcó una huella en su existencia.

Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno (Especial)

Así reaccionó Francisco Gattorno a las declaraciones de Cynthia Klitbo

A pesar de que Cynthia Klitbo tuvo un matrimonio complicado con Francisco Gattorno, la actriz calificó a su exesposo como el amor de su vida.

Y durante un encuentro con la prensa, Francisco Gattorno reaccionó a las declaraciones de Cynthia Klitbo.

Pues a pesar de que se mostró renuente al escuchar el nombre de la actriz, ante la insistencia de la prensa, el actor le concedió algunas palabras.

Y aunque no pudo corresponder el sentimiento, Francisco Gattorno no tuvo reparo en admitir que su exesposa marcó una huella en su existencia.

“No tengo nada que hablar de eso… yo también, yo la quiero muchísimo. Nos hemos visto, la quiero muchísimo, le deseo lo mejor del mundo” Francisco Gattorno

Asimismo, el actor se dijo halagado con las palabras de Cynthia Klitbo y recordó que a pesar de tener más de 25 años separados, vivieron momentos felices.

“Que lo diga está bien, es muy bonito que lo diga, todo mundo queremos amor en su vida. Es un gran ser humano, vivimos momentos muy lindos y cada vez que nos vemos, la pasamos muy bien” Francisco Gattorno

Finalmente, en cuanto a las críticas que ha estado recibiendo Cynthia Klitbo tras su participación en ‘Secretos de Villana’, el actor se limitó a lamentar los hechos.

Cynthia Klitbo (Cynthia Klitbo/Instagram)

Francisco Gattorno señaló como “maravilloso” el regreso de Angélica Rivera

Además de reaccionar a las declaraciones de Cynthia Klitbo, Francisco Gattorno reaccionó al regresó de colega Angélica Rivera -de 54 años de edad- a los foros de televisión.

Sin embrago, a las críticas que la ex primera dama de México a recibido en redes sociales, Francisco Gattorno no hizo comentarios y se limitó a destacar las muchas c ualidades en el terreno actoral de la actriz.

Pues Francisco Gattorno recordó que su carrera actoral la inició casi a la par de Angélica Rivera, y aseguró que su regreso sería maravilloso.