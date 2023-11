Cynthia Klitbo, de 56 años de edad, confesó que ya cerró su corazón con llave porque no sabe escoger novio y siempre termina con malas experiencias.

Cynthia Klitbo ha protagonizado intensos romances a lo largo de su vida; sin embargo, ahora la actriz dice no tener ganas de volver a buscar pareja.

La causa: Cynthia Klitbo afirma que sus parejas la han tratado muy mal y ya está cansada de los abusos que ha padecido.

En entrevista con reporteros, Cynthia Klitbo confesó que por ahora no tiene muchas ganas de volver a rehacer su vida en el plano amoroso.

Y es que, dijo, siempre ha terminado burlada y abusada por sus parejas, entre las que que recientemente estuvieron Rey Grupero -de 40 años de edad- y Juan Vidal - de 46 años de edad-.

Ante ello, Cynthia Klitbo reconoció que parte de la responsabilidad es de ella.

“Porque como que no sé escoger, y siempre salgo burlada y abusada de alguna manera”.

Cynthia Klitbo consideró que una de las causas de sus malas experiencias en el amor, podría ser que es una adelantada a su época y ella le da mucha importancia a su carrera.

Al ser cuestionada sobre las cualidades que busca en una pareja, Cynthia Klitbo dijo que ahora lo más importante es que su prospecto tenga trabajo.

Esto pareció hacer referencia a su romance con Juan Vidal, a quien acusó de negarse a pagarle un préstamo por cerca de 80 mil pesos que le hizo cuando fueron novios.

Juan Vidal le pagó la deuda a Cynthia Klitbo varios meses después de terminado su romance y de que la actriz lo denunciara por la situación.

La actriz dijo que ahora buscará a un hombre dispuesto a “amar en la misma manera que uno ama, y no ver a Cynthia Klitbo sino a Cynthia la mujer.

Esto, dijo Cynthia Klitbo le cuesta mucho trabajo a quienes se le acercan con intereses románticos.

“Siempre piensan en qué provecho pueden sacar, y yo la verdad ya estoy muy desilusionada”, lamentó.

Pese a esta decisión, Cynthia Klitbo aseguró que no ha dejado de recibir propuestas, pero ahora ha decidido ser mucho más selectiva.

“Se me han acercado muchos hombres, pero a mí la verdad cada día me vuelvo más elitista, y si mi hermana a los 64 le acaban de pedir la mano, pues a mí todavía me quedan 10 años para cumplir 64″.

