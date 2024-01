Cynthia Klitbo -de 56 años de edad- trató de justificarse por llamar “flojos” a los adultos mayores, pero quedó peor.

A finales de diciembre, Cynthia Klitbo compartió que se iba de viaje a Nueva York con su familia y se quejó de los adultos mayores en sillas de ruedas.

La actriz asegura que hay personas que no necesitan usar silla de ruedas, pero aún así exigen espacios exclusivos para personas con discapacidad.

Los comentarios de Cynthia Klitbo molestaron a varios usuarios de redes sociales, quienes la llenaron de críticas por quejarse de los adultos mayores que usan silla de ruedas.

En entrevista con De Primera Mano, Cynthia Klitbo explicó de dónde surgió su queja contra los “viejitos” y aseguró que no le importan las críticas.

“No me importa, porque yo no estoy hablando de las personas de 90 o que ocupan bastón (...) Mucha gente en temporada alta agarran sillas de ruedas, porque no hacen fila y pasas rápido migración”

Cynthia Klitbo