Cynthia Klitbo -de 56 años de edad- sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen de su reencuentro con Francisco Gattorno.

Actor con quien estuvo casada y a quien calificó como el amor de su vida.

A unos días de haber iniciado el 2024, Cynthia Klitbo vuelve a estar en medio de la polémica luego de que compartió una foto en la que se dejó ver con su exesposo.

Se trata nada más y nada menos que de Francisco Gattorno -de 59 años de edad-, de quien se separó hace 25 años pero ahora parece que dejaron sus diferencias atrás.

El reencuentro entre Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno se da luego de que la actriz confesó que el actor fue el amor de su vida pese a que tuvieron un matrimonio complicado.

Por su parte, Francisco Gattorno reveló que no se acuerda de su relación con Cynthia Klitbo y aseguró que es algo que ya quedó en su pasado.

Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno se conocieron en 1995 durante las grabaciones de la telenovela ‘La dueña’.

Después de cinco años de noviazgo, Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno llegaron al altar, pero su matrimonio solo duró unos cuantos meses.

De acuerdo con Cynthia Klitbo su matrimonio con Francisco Gattorno terminó debido a las infidelidades del actor.

Es por ello que Cynthia Klitbo sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía junto a Francisco Gattorno, luego de que tuvieron un matrimonio muy complicado.

Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno se reencontraron en la celebración por el cumpleaños del actor Pedro Sicard.

“Reencuentro con viejos amigos, feliz cumpleaños Pedro”, escribió Cynthia Klitbo para acompañar la imagen en donde se le ve agarrando el hombro a Francisco Gattorno.

Hace unos meses se revivió el intenso romance que vivieron Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno luego de que la actriz aseguró que él fue el amor de su vida.

Cynthia Klitbo se sinceró y señaló que le costó mucho trabajo superar su separación de Francisco Gattorno.

“Yo tuve un duelo de casi 20 años por alguien que ustedes conocen. Cuando descubrí la verdad y volví a hablar con él, me di cuenta de que no valió la pena. Y uno no puede llorar tanto porque entonces evitas que entre lo nuevo y no sabes qué te va a deparar la vida”

Cynthia Klitbo