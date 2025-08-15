La actriz Natasha Dupeyrón -de 34 años de edad- se rapó tal como lo hizo Cynthia Klitbo en 1998.

Y es que al igual que Cynthia Klitbo -de 58 años de edad-, Natasha Dupeyrón interpretará a la villana de la novela ‘Los Hilos del Pasado’.

Natasha Dupeyrón sí se rapó para la novela Los Hilos del Pasado

En su cuenta oficial de Instagram, Natasha Dupeyrón compartió una foto revelando que se rapó para la novela Los Hilos del Pasado.

Y es que tal como tal como lo hizo Cynthia Klitbo, Natasha Dupeyrón interpretará a la villana del remake de El privilegio de amar.

“Esta soy yo, otra vez, distinta”, escribió la intérprete de Tamara en la descripción de su publicación.

De inmediato, los internautas en la plataforma se mostraron sorprendidos por la osadía y el homenaje que Natasha Dupeyrón logró con extremo su corte de pelo.

“Si lo hizo”, “eres gigante”, “si va a ver rapada en la novela” fueron algunos comentarios de los más de 1,4 millones de seguidores.

Natasha Dupeyrón (Natasha Dupeyrón Instagram @natdupeyron)

La fotografía con la que Natasha Dupeyrón dio a conocer su nuevo look para la telenovela f ue tomada por su exnovio, José Pablo Minor -de 34 años de edad-.

Pues el exnovio de la actriz será quien interprete a Alonso en el remake, parte del triángulo estelar, junto a:

Bárbara López, de 33 años de edad

Emmanuel Palomares, de 35 años de edad

Natasha Dupeyrón y José Pablo Minor se reencontraron

El reencuentro entre Natasha Dupeyrón y José Pablo Minor en la telenovela Los Hilos del Pasado llega a casi 10 años del fin de su relación de 3 años.

“Tuve una relación muy padre con él. Fue él quien decidió terminarla y acepté lo que venía y a lo que sigue, en lugar de quedarme clavada en algo”, reveló Natasha Dupeyrón en el 2016.

Por lo que las fotos de Natasha Dupeyrón también serían una prueba de la amistad existente entre los artistas.