Natasha Dupeyrón -de 33 años de edad- abraza a la “Nata chiquita” que por fin pudo terminar la preparatoria.

De acuerdo con Natasha Dupeyrón se graduó de la escuela preparatoria con 9.5 de promedio, tras varios años sintiéndose limitada por el miedo y la baja autoestima.

A través de su cuenta oficial en Instagram, Natasha Dupeyrón abraza a la “Nata chiquita” que por fin pudo terminar la preparatoria:

“Hoy abrazo a la Nata chiquita, y le digo: No, no eres tonta. Sí, vas a terminar la escuela. Y un día vas a estar orgullosa.”

Y es que tras varios tras años sintiéndose limitada por el miedo, Natasha Dupeyrón celebró con una serie de fotografías de sus apuntes el haberse graduado con 9.5 de promedio.

De acuerdo con la actriz, no había podido terminar de manera adecuada sus estudios debido a que su carrera artística la comenzó siendo muy joven.

“Trabajé desde muy chica, y crecí con la idea de que estudiar no era para mí. Que no podía. Que no servía para eso. Me daba miedo estar en una reunión y que hablaran de cosas que yo no entendía.”

