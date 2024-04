Luis Miguel estaría “orgullosísimo” de Michelle Salas, dice Maryfer Centeno del cantante que antes negó a su hija y es una padre ausente.

Michelle Salas -de 34 años de edad- sorprendió a sus seguidores al compartir una foto con Luis Miguel, de 54 años de edad.

Esta es la segunda fotografía que comparten como padre e hija y Maryfer Centeno asegura que Luis Miguel está encantado con Michelle Salas.

Maryfer Centeno -de 34 años de edad- analizó el lenguaje corporal de Michelle Salas y Luis Miguel en su reciente foto en Instagram.

Michelle Salas mostraría confianza con Luis Miguel al recargar su cabeza en él, mientras que el cantante se muestra muy orgulloso de su primogénita.

Maryfer Centeno explica que Michelle Salas y Luis Miguel tenían una postura espejo, pues ambos estaban en la misma posición.

La grafóloga destaca que Luis Miguel y Michelle Salas tienen la misma sonrisa, se ven cómodos y sumamente felices.

Era un “secreto a voces” que Michelle Salas era hija de Luis Miguel, pero lo vio por primera vez hasta que tuvo 3 años.

Posteriormente se dice que Michelle Salas vio en persona a Luis Miguel cuando tenía 16 años y posteriormente el cantante reconoció a su primogénita.

Sin embargo, Luis Miguel negó en varias ocasiones ser padre de Michelle Salas.

En 1989, Luis Miguel le dio una entrevista a Verónica Castro -de 71 años de edad- y le preguntó si era verdad que ya era padre.

Michelle Salas era recién nacida y Luis Miguel aseguró que todo era mentira.

“¿Ahora soy papá? Ya no saben que inventar verdad. Que yo sepa no, que yo esté consciente no, a mí no me han dicho nada”

Luis Miguel