Fofo Márquez, el niño rico de TikTok, se enfrentará al VladK Ruso en Viral Fight 2023 y ya anda lanzando amenazas y hasta cardio le recomendó hacer.

Desde el pasado viernes 3 de noviembre, la Viral Fight 2023 anunció a Fofo Márquez y VladK Ruso como parte de la cartelera de la primera pelea estelar que tendrán.

Ante ello, Fofo Márquez -de 25 años de edad- lanzó advertencias al creador de contenido de Rusia, diciéndole “me das un poco de lástima” y poniéndolo a hacer cardio.

Tal como creadores ‘La Velada del Año’ para los streamers, Viral Fight 2023 también nació con el objetivo de poner a pelear a creadores de contenido, siendo Fofo Márquez uno de los elegidos.

El 3 de noviembre, el niño rico de TikTok, Fofo Márquez se dio a conocer como “la primera pelea estelar”, al enfrentarse a VladK Ruso -de 25 años de edad- en Viral Fight 2023.

Situación que ha llevado a que muchos pongan su fe en VladK Ruso, deseando que al fin mande a la lona a Fofo Márquez.

Sin embargo, el empresario petrolero y niño rico de TikTok -Fofo Márquez- no se ha sentido menos por el hate que tiene a su alrededor y por lo que el tiktoker ruso diga de él.

En un video en Instagram, Fofo Márquez le mandó a decir a VladK Ruso que le tiene “un poco de lastima” y mejor lo aconsejó a hacer cardio, porque sino no le aguantará ni una a en Viral Fight 2023.

“Ruso la verdad es que me das un poco de lástima, y entonces por eso te voy a decir qué es lo que debes de hacer, échale al cardio bro, porque yo ya te llevó ahí una ventajita mi rey, no quiero que te me canses”.

Fofo Márquez, creador de contenido.