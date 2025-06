¿Flor Rubio ha sufrido de machismo en Venga la Alegría tras llorar en vivo? Confiesa si es que tiene una mala relación con sus compañeros.

Hace unos días el nombre de Flor Rubio -de 53 años de edad- se convirtió en tendencia luego de que explotó contra sus compañeros en el juego de Sin Palabras.

Entre lágrimas, Flor Rubio le reclamó a sus compañeros por burlarse de ella, pero ahora la conductora aclara los chismes sobre que en Venga la Alegría son machistas.

En un encuentro con varios medios de comunicación Flor Rubio fue cuestionada sobre lo qué había pasado en Venga la Alegría luego de que ella terminó llorando en vivo.

Flor Rubio confesó que tras está situación se ha generado gran polémica y es que incluso se ha especulado sobre un posible machismo en Venga la Alegría.

En su conversación, Flor Rubio dejó en claro que en ningún momento se trató de una cuestión de machismo en Venga la Alegría, sino de competencia.

Flor Rubio destacó que los conductores de Venga la Alegría se toman muy enserio el juego Sin Palabras y tienen las emociones a flor de piel, porque hay un castigo de por medio.

Sobre la relación con sus compañeros, Flor Rubio dejó en claro que no tiene ningún problema con ellos pues ese mismo día hablaron con la verdad.

Flor Rubio dejó en claro que si tiene una amistad con sus compañeros de Venga la Alegría y son cosas que pasan con el calor del momento.

Para Flor Rubio se pueden tener diferencias, pero siempre prevalecerá el respeto y el cariño.

Luego de las críticas que ha recibido por llorar en Venga la Alegría, Flor Rubio dejó en claro que deben entender el contexto.

Aunque Flor Rubio puntualizó que entiende que para muchos es “ridículo” llorar en televisión, pero en realidad pasaron cosas antes para que llegará a ese punto.

Flor Rubio dejó en claro que para ella llorar es sanador y por eso no le importa hacerlo en vivo.

En su conversación, Flor Rubio reconoció que estaba pasando una situación complicada a nivel familiar.

A eso se sumo la presión que hay en el juego Sin Palabras y es que nadie quiere perder.

Flor Rubio dejó en claro que no se arrepiente de llorar en Venga la Alegría porque en realidad no le hizo nada a nadie.

“No me arrepiento, al final son emociones. No maté a nadie, no le hice daño a nadie. En todo caso la que lloré fui yo, a la que le dicen ridícula es a mí y no pasa nada”

Flor Rubio