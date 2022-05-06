El Flaco Ibáñez no pudo evitar romper en llanto al ver a su hija menor Daniela Ibáñez, vestida de novia.

La actriz Daniela Ibáñez contrajo matrimonio con el hijo del compositor Kiko Campos; Pablo Campos el pasado fin de semana.

Fue la también creadora de contenido, quien compartió con sus más de 700 mil seguidores, algunos de los pormenores del evento.

Uno de los detalles que compartió, fue precisamente el momento en el que el Flaco Ibáñez la vio con su vestido blanco, antes de entregarla en el altar.

Flaco Ibáñez, Daniela Ibáñez (Instagram/@danieeibañez)

En el video, publicado en su cuenta oficial de Instagram, se ve al Flaco Ibáñez esperar ansioso la llegada de la influencer, quien tocó su espalda después de que expresara su desesperación con la frase: “Estoy hace una hora aquí”.

Posteriormente, voltea, la observa y rompe en llanto al abrazarla; por su parte, Daniela Ibáñez lo mira con nostalgia.

En la descripción del audiovisual, la actriz rió del divertido, pero muy emotivo acontecimiento.

“‘Estoy hace una hora aquí’, palabras de @flaco.in antes de ver a su hija la más pequeña vestida de novia”, escribió al pie del video.

¿Quién es Daniela Ibáñez, hija del Flaco Ibáñez que se casó con el hijo de Kiko Campos?

Ximena Daniela Ibáñez Castro, mejor conocida como Daniela Ibáñez es la hija menor del Flaco Ibáñez y comparte su talento en la industria del entretenimiento.

Su mamá es Jaqueline Castro, esposa del flaco Ibáñez y tiene una hermana mayor; Tanya Ibáñez.

Estudio actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Ha participado en proyectos como:

Atrévete a soñar

Navidad sin fin

Corazón que miente

Por otro lado, se dedica a crear contenido para redes sociales y YouTube, donde no solo graba video blogs, comparte covers y música exclusiva.

Durante el año 2019, dejó ver su vida en pareja en el programa de telerrealidad Inseparables, junto a Pablo Campos, hermano de Nath Campos y Gloria Aura.

La actriz ha hecho partícipes a sus fans de cada paso en su relación, incluso del emotivo momento en el que, su ahora esposo le pidió matrimonio.