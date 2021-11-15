Luego de que la actriz Carmen Salinas fuera hospitalizada, el “Flaco” Ibáñez le pidió que despierte con una vieja imagen besándola.

Fue este jueves cuando la familia de Carmen Salinas confirmó que la primera actriz fue internada de emergencia, luego de ser encontrada desmayada en su baño.

Pese a que su familia también dejó saber que las probabilidades de que la actriz ya no despierte, son muy altas, el comediante Manuel el “Flaco” Ibáñez no pierde la fe de volver a ver a su amiga de pie.

Desde el día de su ingreso al hospital, el actor ha enviado mensajes de apoyo a Carmen Salinas y le ha pedido que despierte del coma en el que se encuentra.

Carmen Salinas y el "Flaco" Ibáñez (@flaco.in / Instagram)

“Oremos por Carmen, gran ser humano y gran artista. Dios contigo”, escribió el “Flaco” Ibáñez como descripción de una imagen junto a Carmen Salinas.

“Dios mío ayuda a Carmen, un ser de luz y generosa con los más necesitados”, compartió al pie de una foto en sus redes sociales.

“Dios contigo”, reiteró en una fotografía más en su cuenta de Instagram.

Flaco Ibáñez pide Carmen Salinas a que despierte

El Flaco Ibáñez trabajó junto a Carmen Salinas en la serie mexicana “Nosotros los guapos”.

Carmen Salinas y el "Flaco" Ibáñez (@flaco.in / Instagram)

Carmen Salinas interpretó a Refugio Encarnación Flores, “Doña Cuquita”, que además era pareja de Don Ignacio Godinez “Nacho”, encarnado precisamente por el “Flaco” Ibáñez.

Con una imagen de la tierna pareja dándose un beso, el “Flaco” Ibáñez recordó a su amiga y compañera.

Entre comentarios de la publicación, los seguidores de Carmen Salinas, enviaron palabras de aliento a la actriz mexicana.

“Doña cuquita, levántese de esa cama, tiene que apuntarle a Vitor y Albertano sus remojadas de bolillo”, “Fuerzas doña Carmencita, que Dios siempre me la proteja y me la ilumine”, “Fuerza desde Chile”, escribieron algunos internautas.

Carmen Salinas y el "Flaco" Ibáñez (@flaco.in / Instagram)

Mientras tanto, Carmen Salinas continúa grave y tiene poca actividad cerebral, según lo informó su familia este sábado.

Carmen Plascencia y Gustavo Briones, nieta y sobrino de la actriz, respectivamente, revelaron que Carmen Salinas no ha presentado ningún cambio en su salud, a dos días de haber sufrido el derrame cerebral.