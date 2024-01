Pese al escándalo de violencia con Tekashi 6ix9ine, Yailin La Más Viral de 21 años de edad, no ve al 2023 como su peor año.

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine de 27 años de edad, han sido protagonistas del 2023 por diversos escándalos, pero al parecer la cantante asegura que no fue su peor año.

Al contrario, agradece de las bendiciones de su vida, una de ellas, la llegada de su hija Cattleya, fruto de su relación con Anuel AA.

Desde que comenzaron su relación, Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine estuvieron envueltos en diversas polémicas.

Que llegaron a su punto más álgido hace unas semanas cuando la cantante terminó arrestada por la policía de Miami luego de que el rapero la haya denunciado por violencia doméstica.

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine fue una de las parejas que llamaron la atención en el 2023 al comenzar una serie de problemas evidenciando un tormentoso noviazgo.

Ahora, para despedir el 2023 Yailin La Más Viral comparte con sus seguidores una pequeña reflexión dejando en claro que fue su mejor año pese a su última polémica en torno a su vida amorosa.

“Adios 2023 no me quejo de nada fuiste mi mejor año porque me diste a mi hija Cattleya, lo más hermoso y lo que más amo en mi vida! Bienvenido 2024 aquí estoy lista para ti, con actitud, positiva vivirlo mejor que ayer, afrontando los retos que se me presenten porque se que Dios estarás conmigo como siempre”

Yailin La Más Viral