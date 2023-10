Ferka ve a Mayte Carranco como una “piedra en el zapato” que se quita y no le afecta en su camino, pero la ex de Jorge Losa ya le respondió.

Nuevamente Ferka -de 37 años de edad- se encuentra en medio de la controversia por su relación con Jorge Losa.

En medio de su ruptura con Christian Estrada, Ferka fue parte de Las estrellas bailan en Hoy en donde formó una gran pareja con Jorge Losa e incluso llegaron a la final.

Ferka le dice a Mayte Carranco, ex de Jorge Losa, “no me cuelgues muertitos” por acusarla de meterse en su relación

Debido a la gran química que mostraron en la pista de baile, empezaron a surgir varios rumores sobre un posible romance entre Ferka y Jorge Losa -de 33 años de edad-.

Aunque la pareja siempre lo negó, Mayte Carranco -de 39 años de edad- reveló que terminó su relación con Jorge Losa por qué empezaron a surgir varios focos rojos que la alertaron.

Sobre que la relación de Jorge Losa con Ferka era algo más que una amistad.

Tras las declaraciones de Mayte Carranco, Ferka no se quedó callada y junto a Jorge Losa reaccionaron después de que la conductora sacó el tema.

En Las estrellas bailan en Hoy 2023 volvió a resurgir la polémica entre Mayte Carranco, Ferka y Jorge Losa.

Y es que aunque se había negado a hablar sobre los motivos que la llevaron a terminar su relación con Jorge Losa, Mayte Carranco ha revelado si es verdad que Ferka fue la tercera en discordia.

A Mayte Carranco le tocó bailar la tiradera de Shakira, por lo que de inmediato surgieron especulaciones de que llevaba una especial dedicatoria.

Incluso, Mayte Carranco se dijo lista para empezar una nueva relación, luego de terminar su romance con Jorge Losa.

Luego de que en pleno programa Hoy Mayte Carranco repitió la frase de Shakira “una loba como yo no está pa tipos como tú”, Jorge Losa reaccionó.

Jorge Losa agradeció a Mayte Carranco, pues aseguró que su dedicatoria solo demuestra que dejó marca .

Después de reírse, Ferka señaló que Mayte Carranco no es una piedrita, pues no le afecta en su vida.

Ferka aseguró que no tiene necesidad de hablar de Mayte Carranco, pues no le hace ruido en su vida y es ella la que sigue hablando de ellos.

“Besitos, no es ninguna piedrita. Yo las piedras me las saco del zapato y yo sigo mi camino mi amor, yo ni tengo de qué hablar de ella en lo absoluto, la que ocupa es ella y pues ya literal no obstruye ni hace ruido”

Al escuchar estas palabras, Mayte Carranco destacó que solo interpretó una canción y si a Jorge Losa y Ferka les quedó el saco pues adelante, ya que no todo en la vida es sobre ellos.

Mayte Carranco fue invitada a Hoy y participó en la sección ¿De qué me hablas?, donde destapó la polémica con Ferka y Jorge Losa.

En ese momento, Mayte Carranco destacó que si habla ahora es porque antes no le habían preguntado; además, asegura, ya lo superó.

Durante su intervención, Mayte Carranco confesó que con Jorge Losa eran muy amigos con Ferka y Christian Estrada.

Mayte Carranco reveló que tras tres años de relación con Jorge Losa, ya tenían planes de tener una familia.

Por lo que Ferka y Christian Estrada le regalaron una prenda de su hijo para darles suerte y que pronto se pudieran convertir en padres.

Pero a las 3 semanas que inició Las estrellas bailan en Hoy, Mayte Carranco notó algunos cambios en Jorge Losa que le encendieron las alertas de que algo no se encontraba bien.

“En su momento, yo empecé a ver faltas de respeto, no me sentí nada cómoda cuando ellos empezaron a bailar en Las Estrellas Bailan en Hoy y pues obviamente yo primero tengo que honrarme”

Mayte Carranco aseguró que nunca sitió celos de Ferka pues eran amigos, pero su intuición le dijo que se alejara y ahora sabe que no se equivocó.

“Es un tema bastante complicado (…) Yo nunca tuve celos de ella, porque efectivamente éramos amigos. Yo creo que cuando una persona no te genera seguridad, tú mejor ya tomas distancia. Mi intuición me decía que me alejara creo que no me equivoque porque hasta la fecha siguen juntos”

Mayte Carranco