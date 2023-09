¿Se olvidará de Jorge Losa? Ferka -de 37 años de edad- está dispuesta a comenzar de cero con su ex pareja, Christian Estrada.

A pesar de las polémicas que surgieron entorno a su ruptura, Ferka y Christian Estrada -de 34 años de edad- han dejado el pasado atrás para establecer una buena relación.

En entrevista, Ferka dio a conocer que Christian Estrada está al pendiente de su hijo, dejando ver qué están tratando de recuperar la confianza entre ambos por el bienestar del menor.

Ferka y Christian Estrada han mantenido una guerra de dimes y diretes desde que confirmaron su ruptura.

Señalando el descontento ante la manutención que le da a su hijo, así como las convivencias que tiene Christian Estrada con el menor.

Recordemos que Ferka y Christian Estrada protagonizaron una fuerte polémica luego de que él se llevará sin permiso a su hijo en común; situación llegó hasta instancias legales.

A pesar de que Ferka se dio la oportunidad de encontrar el amor con Jorge Losa -de 33 años de edad- la sombra de su ex pareja aún la persigue.

No obstante, Ferka está dispuesta en llegar a un acuerdo con Christian Estrada para que puedan convivir sin problema como familia.

Aunque, cabe aclarar, esto no significa una reconciliación de pareja.

“Como él todavía no tiene un lugar de residencia estable, no sé si va a vivir aquí en México, no sé si va a estar en Miami, Los Ángeles, Nueva York. Eso la vamos a ir coordinando con el tiempo, antes de todo eso, hay que empezar desde cero”

Ferka