Ferka -de 37 años de edad- no se quedó callada ante las declaraciones de Mayte Carranco que la pintan como la que le quitó a Jorge Losa.

Y es que Mayte Carranco -de 39 años de edad- dio a entender que Jorge Losa -de 33 años de edad- le había sido infiel con Ferka antes de La Casa de los Famosos México.

Y es que como han dado a conocer tanto Jorge Losa como Ferka, ambos, antes de sí formalizar una relación, no fueron nada más que amigos y compañeros de trabajo.

Sin embargo esto no es lo que percibía Mayte Carranco durante su relación con el español.

Fue durante su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy que Mayte Carranco habló de su ahora ex, Jorge Losa, quien participó en el mismo reality con Ferka.

Por lo que expresó Mayte Carranco, su relación con el actor español ya es tema pasado para ella, asegurando que es un ciclo que ya cerró.

Sin embargo, reconoció que llegó un punto dentro de la relación en donde ya no se sentía respetada ni protegida.

“Me sentí no respetada, no cuidada y no protegida. Es importante saber retirarte a tiempo de cualquier persona, situación o lugar”.

Mayte Carranco