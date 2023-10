Fuertes declaraciones las que Ferka ha lanzado, pues no ve clara la paternidad de Christian Estrada , será que ¿no le paga manutención?

Ferka - de 37 años de edad- acudió acompañada de su hijo Leonel -de 2 años de edad- a la premier de la película Troll 3, en la cual la actriz habló de la paternidad de Christian Estrada.

Paternidad de Christian Estrada -de 34 años de edad- la cual no ve clara Ferka, debido a los temas de la manutención, luego de lanzar un polémico live en donde dejó claro que “no paga nada”.

Luego de que Ferka trasmitió un live en sus redes sociales en el cual reveló no ver clara la paternidad de Christian Estrada debido a la manutención de su hijo.

La actriz volvió a refrendar que Christian Estrada no le paga manutención, asegurando que sus declaraciones no son fuertes, sino que “ simplemente la verdad incómoda”.

Tanto que hasta Ferka comparó su situación con la de la actriz Aracely Arámbula -de 47 años de edad- y la manutención de sus hijos por parte de Luis Miguel -de 53 años de edad-.

“Pues nada como la Chule bebé, así la situación”, sin más declaró Ferka ante ante la falta de la responsabilidad económica por parte Christian Estrada.

Ante la falta de pago de la manutención por parte de Christian Estrada, la actriz Ferka aseguró que no le está limosneando nada.

Alejandra Guzmán no fue invitada a la boda de Michelle Salas y no se quedó callada

Por lo que Ferka asegura que Christian Estrada se ha tardado en tomar las decisiones acerca de sus responsabilidades con su hijo.

Asimismo, Ferka expresó que a su hijo con Christian Estrada no le falta nada, pero gracias que Leonel tiene mucha madre.

Asimismo, Ferka precisó que antes de tener este tipo de problemas sobre la manutención de su hijo con Christian Estrada, lo que daba no alcanzaba.

Pues según las declaraciones de Ferka, su ex Christian Estrada solo aportaba la cantidad de 5 mil pesos, lo cual simplemente no aportan para las necesidades básicas.

“Esta cañon, 5 mil al principio, pero pues entonces tiene un nivel de vida, deja tu el nivel, ojo simplemente necesidades básicas, ni con eso el pañal, no es como que le diga no comas tanto, no hagas tanta popis, pues la escuela, hay muchas situaciones, pero la verdad esta cañón, pero miren me partiré en 20 siempre”.

Ferka