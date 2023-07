Ferka reconoce que sus labios fueron víctimas de un mal procedimiento estético y da tips para no acabar como ella. Pide a las personas fijarse bien con quién deciden operarse.

Durante su paso por La Casa de los Famosos México, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, se convirtió en una de las participantes más polémicas.

Aunque se mostró como una mujer fuerte, Ferka -de 36 años de edad- también compartió su lado vulnerable y reveló que se sometió a un mal procedimiento en los labios que terminó afectando su apariencia.

Tras compartir que ella tomó una mala decisión que la terminó afectando, ahora Ferka se dedica a dar tips para que las personas tengan cuidado cuando se quieran someter a un tratamiento de belleza.

Durante su participación en La Casa de los Famosos México usuarios notaron que Ferka tenía algo raro en sus labios que la hacía ver diferente.

En La Casa de los Famosos México Ferka explicó que hace varios años se sometió a un procedimiento estético que no tuvo los resultados esperados.

De acuerdo con Ferka, lo que le inyectaron le hizo reacción y se quedó ahí, lo que provocó que su labio no tenga la forma deseada.

“No está duro, no es malo, lo que pasó es que lo que me metieron hizo reacción y se quedó ahí, porque no se me bajó. Había quedado bien padre”

Tras este mal procedimiento, Ferka ya había hablado con otro doctor quien le dijo que tendrían que operarla para poder quitar la sustancia.

Ferka agradeció que solo se lo hizo en el labio inferior y señaló que ha aprendido a vivir con esta situación.

“Hable con el cirujano, si me lo quisiera quitar es abrirle el labio, me raspan otra vez y quitármelo y otra vez tendría que ponérmelo. Gracias a Dios no me lo puse arriba, fue solo que no se me desvaneció. No me molesta, yo estoy feliz, es mi cuerpo, ya lo abracé”

Ferka